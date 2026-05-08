Conmebol anuncia medidas após cancelar Independiente Medellín x Flamengo

A Conmebol informou na manhã desta sexta-feira (8) que o cancelamento da partida entre Independiente Medellín (COL) e Flamengo, pela Libertadores, será analisado pelos órgãos judiciais da entidade, e que "todas as informações relacionadas aos eventos ocorridos dentro e fora do estádio serão encaminhadas ao Comitê Disciplinar da Conmebol". No comunicado, a entidade deixa claro que a não realização do jogo foi motivada por "falta de garantias de segurança por parte do clube mandante e das autoridades competentes".

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➡️Bastidores: invasão, fogo, caos e medo levam ao cancelamento de jogo do Flamengo na Libertadores

O jogo, válido pela 4ª rodada do Grupo A, acontecia no Atanasio Girardot, em Medellín, mas foi interrompido logo nos primeiros minutos após torcedores colombianos arremessarem barreiras de metal no gramado, atearem fogo em parte da arquibancada e invadirem o campo.

Com o tumulto, a Conmebol suspendeu a partida e pediu à segurança local que ordenasse a evacuação do estádio na tentativa de recomeçar o jogo. Como não foi possível, a entidade informou aos clubes que a partida estava cancelada.

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Na manhã desta sexta, a entidade emitiu comunicado confirmando o cancelamento por motivo de segurança, uma atribuição que, pelo regulamento, cabe ao time da casa e autoridades locais. Com isso, é provável que o Flamengo acabe sendo reconhecido como vencedor por W.O.

Autoridades ordenaram evacuação do estádio; sem sucesso, jogo foi cancelado (Foto: Jaime Saldarriaga/AFP)

Confira nota da Conmebol sobre Independiente Medellín x Flamengo

A Direção de Competições e Operações da CONMEBOL informa que, devido à falta de garantias de segurança por parte do clube mandante e das autoridades competentes para assegurar a continuidade da partida entre Independiente Medellín (COL) e Flamengo (BRA), válida pela fase de grupos da CONMEBOL Libertadores 2026, o jogo foi cancelado.

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Além disso, e considerando que todos os procedimentos estabelecidos no Manual de Clubes da CONMEBOL foram aplicados, o caso será encaminhado aos Órgãos Judiciais da Confederação Sul-Americana de Futebol para as devidas determinações.

Todas as informações relacionadas aos eventos ocorridos dentro e fora do estádio serão encaminhadas ao Comitê Disciplinar da CONMEBOL.

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