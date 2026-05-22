Emissora lança documentário de 'reboot' da Seleção e revisita relação com torcedores

Às vésperas da Copa do Mundo, ESPN se prepara para lançar o documentário "Reboot Seleção – Do Quadrado Mágico ao Mister Carlo", na TV e no Disney+. A produção foca, principalmente, na forma com a qual a torcida do Brasil se relaciona com o time nacional.

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Dividida em dois episódios de 56 minutos, a obra revisita momentos marcantes da equipe nacional desde a Copa do Mundo de 2006 até a chegada do técnico italiano Carlo Ancelotti ao comando do Brasil.

O documentário parte da campanha brasileira na Copa da Alemanha, quando a chamada geração do "Quadrado Mágico", formada por estrelas como Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Adriano, entrou em campo cercada de expectativa, mas terminou eliminada nas quartas de final pela França. A produção trata aquele episódio como um marco simbólico do fim da era do "Joga Bonito" e do início de um período de desgaste entre a Seleção e os torcedores.

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Ao longo dos episódios, a série aborda como esse distanciamento se intensificou nos anos seguintes, atingindo um dos momentos mais emblemáticos durante a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Na ocasião, parte dos brasileiros passou a demonstrar apoio à Argentina de Lionel Messi na decisão do torneio, enquanto crescia a aceitação pública da possibilidade de um treinador estrangeiro assumir a Seleção Brasileira.

A narrativa também explora o cenário atual da equipe nacional, agora sob o comando de Carlo Ancelotti, e acompanha a retomada da expectativa em torno de uma possível conquista do hexacampeonato mundial. A produção relaciona esse novo momento ao surgimento de uma geração renovada de atletas e ao esforço de reconstrução da identidade da Seleção junto ao público brasileiro.

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Carlo Ancelotti convoca a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo (Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress)

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Entre os entrevistados da minissérie estão nomes que participaram diretamente de diferentes fases da trajetória da equipe, como Luiz Felipe Scolari, Cafu, Danilo, Oscar, Paulinho, Luis Fabiano e Juninho Paulista. O documentário também reúne análises dos jornalistas Tomer Savóia, Gláucia Santiago, Mauro Naves, André Kfouri e André Plihal.

As estreias acontecem em diferentes plataformas ao longo do mês de maio. Os dois episódios chegam ao Disney+ em 23 de maio. Na ESPN, o primeiro episódio será exibido no mesmo dia, às 22h, enquanto o segundo vai ao ar em 30 de maio, também às 22h.

A produção faz parte do planejamento editorial da ESPN e do Disney+ para a cobertura da Copa do Mundo de 2026, marcada para começar em 11 de junho, com jogos nos Estados Unidos, México e Canadá. A cobertura contará com equipes brasileiras e latino-americanas mobilizadas diretamente dos países-sede.

Recentemente, a ESPN também anunciou parceria com a Casa Rede Ronaldo, espaço idealizado por Ronaldo Nazário em Miami que servirá como ponto de encontro para jornalistas, influenciadores e convidados durante o Mundial.

Criada pelas equipes de Audiovisual e Digital da ESPN, "Reboot Seleção – Do Quadrado Mágico ao Mister Carlo" propõe uma reflexão sobre as mudanças na imagem da Seleção Brasileira e os desafios da equipe na tentativa de recuperar sua conexão histórica com os torcedores.