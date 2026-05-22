Éverson fala sobre Seleção e possível 'má vontade' da CBF com jogadores fora do eixo: 'Tem um histórico'

Em grande fase há algumas temporadas no Atlético, o goleiro Éverson surgiu entre torcedores e parte da imprensa como um dos nomes pedidos na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Apesar do bom momento vivido no clube, o arqueiro não recebeu oportunidades ao longo do ciclo do Mundial e sequer apareceu na pré-lista divulgada por Carlo Ancelotti.

Em grande fase há algumas temporadas no Atlético, o goleiro Éverson surgiu entre torcedores e parte da imprensa como um dos nomes pedidos na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Apesar do bom momento vivido no clube, o arqueiro não recebeu oportunidades ao longo do ciclo do Mundial e sequer apareceu na pré-lista divulgada por Carlo Ancelotti.

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Após a vitória por 2 a 0 sobre o Cienciano, pela Copa Sul-Americana, Éverson comentou o assunto e abriu o jogo sobre uma possível "má vontade" da CBF com jogadores que atuam fora do eixo Rio-São Paulo. O goleiro ainda usou como exemplo a trajetória de Fábio, que ganhou maior reconhecimento nacional após deixar o Cruzeiro e se transferir para o Fluminense:

— Vão falar que estamos nos vitimizando, mas infelizmente tem um histórico. O histórico é concreto e ele é real. O Fábio teve grandes temporadas aqui com o nosso rival, o Cruzeiro, e também foi preterido algumas vezes. Agora que ele está no Rio de Janeiro passaram a citar muito mais o nome dele do que quando tinha o alto desempenho aqui no estado de Minas gerais — iniciou Éverson

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— Cabe a mim continuar trabalhando, fazendo bons jogos, com bons números e continuar ajudando o Galo a ter grandes resultados, que consequentemente, lá na frente, talvez a gente ainda possa ser lembrado. Mas não vou procurar me vitimizar. Às vezes somos preteridos porque tem outros grandes goleiros lá na Seleção. Torcer que seja uma grande Copa com resultados positivos, e eu que não vou estar vou seguir trabalhando para manter o alto desempenho quando voltar os campeonatos — finalizou o goleiro do Atlético.

Éverson pela Seleção

Éverson já foi convocado para a Seleção Brasileira em duas oportunidades, ambas defendendo o Atlético. A primeira aconteceu em 2021, quando Tite chamou o goleiro para os jogos contra Chile, Argentina e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

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Já em 2022, o arqueiro voltou a ser lembrado e integrou a lista para os confrontos diante de Chile e Bolívia. Apesar das convocações, Éverson não chegou a entrar em campo com a camisa da Seleção Brasileira.

Éverson em Atlético x Ceará (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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