México cria campanha para eliminar gritos homofóbicos durante Copa do Mundo

A Federação Mexicana de Futebol lançou na quinta-feira (21) uma campanha contra gritos homofóbicos em estádios durante a Copa do Mundo. A iniciativa busca preservar a tradicional "ola" da torcida mexicana, popularizada no Mundial de 1986, mas eliminar os cânticos discriminatórios. Ex-jogadores da seleção mexicana daquele torneio, como Hugo Sánchez e Javier Aguirre, participam da ação.

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Federação planeja erradicar gritos preconceituosos na Copa do Mundo (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

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Ideia da campanha do México para Copa do Mundo

A campanha recebeu o nome de "A ola, sim, o grito, não". O objetivo é combater o comportamento recorrente dos torcedores mexicanos, que gritam "puto" sempre que o goleiro adversário realiza um tiro de meta. Esse padrão de conduta resultou em punições financeiras aplicadas pela Fifa em competições anteriores.

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A FMF divulgou a iniciativa com a seguinte mensagem: "A FMF apresenta uma nova campanha para incentivar o apoio nos estádios: #ALaOndaSimAoGritoNão. "A Ola" é uma linda maneira de apoiar, que nos caracteriza como torcida desde 1986, como contam os jogadores da seleção daquele ano".

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Histórico de punições

A Fifa multou o México em 10 mil francos suíços na Copa do Mundo de 2018. O valor equivalia a R$ 37,5 mil na época. A punição ocorreu após a ação da torcida na estreia contra a Alemanha, apesar dos apelos feitos pela federação. No Mundial do Catar, em 2022, a entidade aplicou sanção mais elevada. A multa foi de 100 mil francos, correspondentes a R$ 500 mil.

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Em 2024, os gritos tiveram o goleiro Alisson como alvo durante amistoso contra o Brasil nos Estados Unidos. A partida foi paralisada aos 13 minutos do segundo tempo. O telão do estádio exibiu mensagem solicitando que os mexicanos cessassem as ofensas.