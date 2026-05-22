O técnico Fernando Diniz, do Corinthians voltou a falar sobre o atacante Memphis Depay, que vive momentos decisivos no clube, visto que seu contrato está próximo do fim e ainda não tem data exata para retornar aos gramados após lesão.

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Segundo o treinador, existe a expectativa de o camisa 10 estar no confronto diante do Atlético-MG, pela 17ª rodada do Brasileirão, neste domingo (24), às 18h30. Diniz ainda reforçou o desejo pela permanência de Memphis.

— Ele tem chance de jogar, está em um processo de transição. Eu conto com ele. Tenho desejo muito grande da permanência dele. É um jogador diferenciado. Eu espero que ele fique para nos ajudar — disse o treinador.

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O Corinthians quer manter Memphis Depay no elenco, mas reconhece que a permanência do meia-atacante depende de articulações fora de campo. Internamente, o clube vê alinhamento com o desejo do jogador de continuar e, por isso, avança nas tratativas com um planejamento estruturado em três etapas para viabilizar a renovação.

Corinthians quer manter Memphis Depay (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

Memphis na Copa do Mundo

O técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, afirmou que a presença do jogador do Corinthians na Copa do Mundo depende da volta aos gramados. O camisa 10 não atua desde 22 de abril.

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— A chance de que Memphis esteja presente existe. Ele ainda tem três partidas pelo Corinthians até o momento em que nos reunirmos com a seleção holandesa. Nessas partidas, ele precisa ganhar minutos em campo — disse o treinador em entrevista ao Ziggo Sport.

— Eu creio que isso (jogar as partidas restantes) vai acontecer e, se tudo correr bem, ele talvez até jogue noventa minutos na última partida. Depois disso, ainda teremos duas semanas até nosso primeiro jogo na Copa do Mundo contra o Japão — completou.

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Memphis Depay entrou para a história da seleção da Holanda no ano passado ao se tornar o maior artilheiro do país. Com 55 gols em 107 partidas pelos Países Baixos, o atacante do Corinthians também soma 32 assistências e mantém média de participação em gol a cada 69 minutos. Os números ainda destacam 2.4 passes decisivos por jogo, 3.6 finalizações por partida e nota média 7.70 no Sofascore.

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