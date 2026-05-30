A Seleção Brasileira deixou a Granja Comary, em Teresópolis, na tarde deste sábado (30), rumo ao hotel Hilton, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde ficará concentrada até o amistoso contra o Panamá no Maracanã, neste domingo (31). O penúltimo amistoso do Brasil antes da Copa do Mundo acontece às 18h30 (de Brasília) e contará com uma cobertura in loco completa do Lance!.

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A chegada da delegação ao hotel mobilizou dezenas de torcedores, que aguardavam ansiosamente o momento de ver os 26 nomes escolhidos por Carlo Ancelotti para buscar o hexa. O clima era de enorme expectativa e entusiasmo para ver de perto os principais nomes da Seleção Brasileira.

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Assim como em Teresópolis, Neymar foi o principal nome chamado pelos fãs. O craque do Santos vive clima de despedida e protagonizou momentos emocionantes na Granja. O nome de Rayan também foi gritado no local. Contudo, os torcedores não tiveram contato com os jogadores, que não atenderam os fãs na porta do hotel.

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Os jogadores convocados estão concentrados na Granja Comary desde a última quarta-feira (27), quando iniciaram a preparação para a Copa do Mundo. Durante o período em Teresópolis, a comissão técnica comandou treinamentos, avaliações físicas e atividades táticas visando à estreia da Seleção Brasileira no torneio. O primeiro compromisso do Brasil será no dia 13 de junho, diante do Marrocos, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Torcedores na porta do hotel no aguardo da Seleção Brasileira (Foto: Fernanda Gondim/Lance!)

Ancelotti define escalação da Seleção Brasileira

Antes da viagem para o Rio de Janeiro, Ancelotti comandou o último treinamento em Teresópolis e confirmou a equipe que iniciará o amistoso contra o Panamá. O treinador italiano antecipou a escalação durante entrevista coletiva realizada na manhã deste sábado.

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— A escalação será: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Raphinha, Vinicius Jr. e Luiz Henrique. No segundo tempo haverá trocas — disse Ancelotti em entrevista coletiva na manhã deste sábado (30), na Granja Comary.

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🟡Brasil x Panamá🔴

Brasil e Panamá se enfrentam neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), em amistoso de preparação para a Copa do Mundo. Todos os convocados da Seleção Brasileira estarão à disposição, com exceção de Neymar, que segue em recuperação de lesão na panturrilha direita, além de Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Marquinhos, que disputaram a final da Champions League neste sábado.