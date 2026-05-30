Copa do Mundo

Canadá anuncia convocados para Copa do Mundo 2026; veja lista

Jogadores buscam vencer uma partida pela primeira vez no torneio

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/05/2026
11:30
Seleção em ação durante Peru x Canadá.
imagem cameraJogadores do Canadá durante partida da Copa América 2024. (Foto: Jaime Squire/Getty Images North America/AFP)
O Canadá oficializou a lista dos 26 convocados que carregarão a responsabilidade de consolidar o país em definitivo na elite do esporte global. Como um dos países-sede, os "Reds" buscam apagar a imagem de coadjuvantes e gravar sua marca na Copa do Mundo 2026.

Lista completa de convocados do Canadá

Goleiros

Dayne St. Clair (Inter Miami), Maxim Crépeau (Orlando City) e Owen Goodman (Crystal Palace);

Defensores

Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Olympique de Marseille), Richie Laryea (Toronto FC), Kiko Sigur (Hadjuk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nice), Alfie Jones (Middlesbrough) e Alphonso Davies (Bayern de Munique);

Meio-campistas

Stephen Eustáquio (Porto), Ismael Koné (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres), Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC) e Jonathan Osorio (Toronto FC);

Atacantes

Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal) e Promise David (Union Saint-Gilloise).

Quem o Canadá enfrenta na fase de grupos?

Sorteado em um grupo de exigência tática, o Canadá terá pela frente desafios que medirão o tamanho real de sua evolução. A equipe medirá forças contra a surpreendente Bósnia e Herzegovina, Catar e a seleção da Suíça.

Com a bagagem acumulada nos últimos anos, os canadenses entram em campo determinados a quebrar barreiras e conquistar a sua inédita classificação para o mata-mata.

Peru v Canada na Copa America USA 2024.
Jogador do Canadá em ação na Copa América 2024. (Foto: Hector Vivas / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

