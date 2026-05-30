Canadá anuncia convocados para Copa do Mundo 2026; veja lista
Jogadores buscam vencer uma partida pela primeira vez no torneio
O Canadá oficializou a lista dos 26 convocados que carregarão a responsabilidade de consolidar o país em definitivo na elite do esporte global. Como um dos países-sede, os "Reds" buscam apagar a imagem de coadjuvantes e gravar sua marca na Copa do Mundo 2026.
Lista completa de convocados do Canadá
Goleiros
Dayne St. Clair (Inter Miami), Maxim Crépeau (Orlando City) e Owen Goodman (Crystal Palace);
Defensores
Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Olympique de Marseille), Richie Laryea (Toronto FC), Kiko Sigur (Hadjuk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nice), Alfie Jones (Middlesbrough) e Alphonso Davies (Bayern de Munique);
Meio-campistas
Stephen Eustáquio (Porto), Ismael Koné (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres), Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC) e Jonathan Osorio (Toronto FC);
Atacantes
Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal) e Promise David (Union Saint-Gilloise).
Quem o Canadá enfrenta na fase de grupos?
Sorteado em um grupo de exigência tática, o Canadá terá pela frente desafios que medirão o tamanho real de sua evolução. A equipe medirá forças contra a surpreendente Bósnia e Herzegovina, Catar e a seleção da Suíça.
Com a bagagem acumulada nos últimos anos, os canadenses entram em campo determinados a quebrar barreiras e conquistar a sua inédita classificação para o mata-mata.
