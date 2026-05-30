Marquinhos merece ser capitão da Seleção Brasileira? Vote

O técnico Carlo Ancelotti confirmou, em entrevista coletiva realizada neste sábado (30) na Granja Comary, que o zagueiro Marquinhos será o capitão da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

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Mesmo elogiando o crescimento e a liderança de jovens protagonistas do elenco, o comandante italiano preferiu manter a hierarquia e a experiência do defensor do PSG na liderança máxima dentro de campo.

— Vinícius está bem e animado. Teve um tempo justo depois da temporada para descansar. Vai ter um papel importante, pelo que fez nos últimos anos, assim como Raphinha. São jogadores muito importantes para nós. O capitão segue sendo o Marquinhos — cravou Ancelotti.

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Apesar de confirmado como o dono da braçadeira para o Mundial, Marquinhos não estará em campo no amistoso deste domingo (31) contra o Panamá, no Maracanã. O zagueiro, disputou neste sábado (30) a grande final da Champions League, na Hungria, contra o Arsenal de Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli.

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Marquinhos na final da Champions League entre PSG e Arsenal, na Puskás Arena, em Budapeste (Foto: Ina Fassbender / AFP)

A decisão de Ancelotti divide opiniões entre os torcedores. De um lado, defensores da experiência e da regularidade de Marquinhos em mais um ciclo de Copa do Mundo. Do outro, quem peça uma renovação na liderança.

Clima leve na preparação da Seleção Brasileira

No último dia da Seleção Brasileira na Granja Comary, Ancelotti fez questão de ressaltar o clima leve da preparação para a Copa do Mundo.

— O dia a dia é de felicidade. Estou feliz por estar aqui me preparando para uma Copa do Mundo. Com uma equipe forte, jogadores sérios, profissionais. Até agora a preparação tem sido muito boa. Temos tempo para nos preparar bem. O ambiente é bom, bonito, limpo, animado. É uma grande oportunidade para todos fazermos algo importante para este país — detalhou o treinador.