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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Seleção faz treino tático e encerra preparação na Granja Comary

Atividade antecede jogo com o Panamá, que marca despedida do elenco rumo à Copa

Márcio Iannacca
Enviado Especial
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Marcio Dolzan
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Lucas Bayer
Enviado Especial
Dia 30/05/2026
11:59
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Igor Thiago e Bruno Guimarães antes do último treino da Seleção na Granja Comary, em Teresópolis
imagem cameraIgor Thiago e Bruno Guimarães no último treino da Seleção na Granja Comary, em Teresópolis (Foto: Mauro Pimentel/AFP)
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TERESÓPOLIS - A Seleção Brasileira encerrou com um treino tático a preparação para o amistoso com o Panamá neste domingo (31), no Maracanã. O técnico Carlo Ancelotti comandou a última atividade na Granja Comary, em Teresópolis, no fim da manhã deste sábado (30). O treino foi acompanhado de perto por familiares dos jogadores e patrocinadores da Seleção.

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O treino na Granja durou cerca de 45 minutos. Ele separou o grupo de jogadores em dois times. E não há surpresa na escalação do Brasil para o jogo com o Panamá; antes do treino, Ancelotti concedeu entrevista coletiva em que confirmou o time com Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Raphinha, Vinicius Jr. e Luiz Henrique. O treinador também confirmou que irá rodar o elenco no segundo tempo.

Além do treino tático, realizado em gramado reduzido, os jogadores treinaram finalizações neste sábado. Raphinha e Léo Pereira também praticaram cobranças de faltas. Na véspera, parte do elenco já treinara cobranças de pênaltis.

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Ancelotti conversa com os jogadores antes de comandar último treino na Granja Comary
Ancelotti conversa com os jogadores antes de comandar último treino na Granja Comary (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Seleção deixa a Granja Comary no fim da tarde

A Seleção Brasileira irá deixar Teresópolis no fim da tarde deste sábado. Antes, o elenco assiste à final da Uefa Champions League, entre PSG e Arsenal. A partida em Budapeste contará com três convocados por Ancelotti para a Copa do Mundo: os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, e o atacante Gabriel Martinelli.

Após a partida com o Panamá, o elenco será liberado. O grupo de jogadores irá se reapresentar no início da tarde de segunda-feira (1º de junho) na CBF, e no fim do dia embarcará em voo fretado para os Estados Unidos.

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