CBF divulga numeração oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo
Neymar mantém a 10 e Vini Jr assume a 7; numeração estreia contra o Panamá
Falta muito pouco para a bola rolar no Mundial, e a Seleção Brasileira já sabe a identidade que carregará nas costas em busca da sexta estrela. A comissão técnica da CBF definiu a numeração oficial dos 26 convocados para a disputa da Copa do Mundo de 2026.
Os números escolhidos já serão inaugurados e utilizados nos dois compromissos que encerram a preparação do Brasil antes do torneio: o amistoso contra o Panamá, neste domingo (31), no Maracanã, e o duelo contra o Egito, no próximo sábado (6).
Como não poderia ser diferente, o craque Neymar Jr. segue dono da mística camisa 10 da Seleção. Já o atacante Vinicius Jr. assume em definitivo a camisa 7, enquanto Matheus Cunha herdou o tradicional número 9 de centroavante. Entre as joias e novidades do elenco, o jovem Endrick vestirá a 19 e o garoto Rayan ficou com a camisa 26.
Confira a numeração oficial da Seleção Brasileira:
- 1 — Alisson
- 2 — Wesley
- 3 — Gabriel Magalhães
- 4 — Marquinhos
- 5 — Casemiro
- 6 — Alex Sandro
- 7 — Vinicius Jr.
- 8 — Bruno Guimarães
- 9 — Matheus Cunha
- 10 — Neymar Jr.
- 11 — Raphinha
- 12 — Weverton
- 13 — Danilo
- 14 — Bremer
- 15 — Léo Pereira
- 16 — Douglas Santos
- 17 — Fabinho
- 18 — Danilo Santos
- 19 — Endrick
- 20 — Lucas Paquetá
- 21 — Luiz Henrique
- 22 — Gabriel Martinelli
- 23 — Ederson
- 24 — Ibañez
- 25 — Igor Thiago
- 26 — Rayan
A numeração entra em campo pela primeira vez neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), contra o Panamá, em um Maracanã que promete estar lotado para a despedida do torcedor brasileiro antes do embarque do elenco rumo aos Estados Unidos.
