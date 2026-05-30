Seleção Brasileira

CBF divulga numeração oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Neymar mantém a 10 e Vini Jr assume a 7; numeração estreia contra o Panamá

Pedro Bernardo
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 30/05/2026
17:45
Atualizado há 2 minutos
Jogadores durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
Jogadores durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Lucas Bayer / Lance!)
Falta muito pouco para a bola rolar no Mundial, e a Seleção Brasileira já sabe a identidade que carregará nas costas em busca da sexta estrela. A comissão técnica da CBF definiu a numeração oficial dos 26 convocados para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

Os números escolhidos já serão inaugurados e utilizados nos dois compromissos que encerram a preparação do Brasil antes do torneio: o amistoso contra o Panamá, neste domingo (31), no Maracanã, e o duelo contra o Egito, no próximo sábado (6).

Danilo e Lucas Paquetá em treino da Seleção Brasileira
Danilo e Lucas Paquetá em treino da Seleção Brasileira; jogadores de Botaofogo e Flamengo desfalcam seus times (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Como não poderia ser diferente, o craque Neymar Jr. segue dono da mística camisa 10 da Seleção. Já o atacante Vinicius Jr. assume em definitivo a camisa 7, enquanto Matheus Cunha herdou o tradicional número 9 de centroavante. Entre as joias e novidades do elenco, o jovem Endrick vestirá a 19 e o garoto Rayan ficou com a camisa 26.

Confira a numeração oficial da Seleção Brasileira:

  • 1 — Alisson
  • 2 — Wesley
  • 3 — Gabriel Magalhães
  • 4 — Marquinhos
  • 5 — Casemiro
  • 6 — Alex Sandro
  • 7 — Vinicius Jr.
  • 8 — Bruno Guimarães
  • 9 — Matheus Cunha
  • 10 — Neymar Jr.
  • 11 — Raphinha
  • 12 — Weverton
  • 13 — Danilo
  • 14 — Bremer
  • 15 — Léo Pereira
  • 16 — Douglas Santos
  • 17 — Fabinho
  • 18 — Danilo Santos
  • 19 — Endrick
  • 20 — Lucas Paquetá
  • 21 — Luiz Henrique
  • 22 — Gabriel Martinelli
  • 23 — Ederson
  • 24 — Ibañez
  • 25 — Igor Thiago
  • 26 — Rayan

A numeração entra em campo pela primeira vez neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), contra o Panamá, em um Maracanã que promete estar lotado para a despedida do torcedor brasileiro antes do embarque do elenco rumo aos Estados Unidos.

