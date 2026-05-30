Dupla de convocados por Ancelotti falha em final de Champions antes da Copa

Marquinhos, Gabriel Magalhães e Martinelli atuaram na decisão europeia

João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/05/2026
17:02
Marquinhos põe as mãos no rosto durante final da Champions League entre PSG e Arsenal
Marquinhos põe as mãos no rosto durante final da Champions League entre PSG e Arsenal (Foto: Ina Fassbender/AFP)
Convocados por Ancelotti para a Copa do Mundo, Marquinhos e Gabriel Magalhães falharam na final da Champions League entre PSG e Arsenal. Outro nome da lista do italiano, Gabriel Martinelli entrou no segundo tempo e teve atuação discreta.

Nas próximas horas, os jogadores irão viajar para os Estados Unidos, onde estarão à disposição de Carlo Ancelotti e da Seleção Brasileira. Os atletas serão os últimos a se apresentarem ao comando do italiano por conta da decisão da Champions League vencida pelo PSG, neste sábado (30).

Dupla de defesa de Ancelotti cometem falhas decisivas

Nos primeiros minutos de jogo, Marquinhos cometeu uma falha decisiva e que gerou o gol marcado por Kai Havertz, pelo Arsenal. No campo de defesa, o zagueiro tentou afastar uma bola no campo de defesa, mas chutou em cima de Trossard e fez a bola encontrar o atacante alemão livre de marcação. O jogador infiltrou na área rival e abriu o placar para os Gunners.

Muito pouco exigido na partida, Marquinhos fez valer o voto de confiança de Ancelotti ao impedir o segundo gol do Arsenal. Na reta final do primeiro tempo, Havertz tabelou com Saka e ficou em boa posição para finalizar e ampliar o marcador, mas o brasileiro surgiu na frente do alemão para bloquear o chute e impedir o tento do alemão.

Por outro lado, Gabriel Magalhães vinha tendo uma atuação segura e teve uma participação decisiva em dado momento do primeiro tempo ao cortar uma bola de carrinho dos pés de Kvaratschelia. O brasileiro ganhava muitos duelos pelo alto e pelo chão, mas não contribuiu muito na saída de bola, uma vez que o Arsenal rifou muito a bola para o PSG.

Na prorrogação, Gabriel Magalhães errou ao cortar uma bola de cabeça dentro da área nos pés de Vitinha, mas a finalização do postuguês saiu por cima da meta defendida por Raya. E na disputa por pênaltis, o defensor brasileiro foi escolhido para converter a quinta e decisiva cobrança dos Gunners, mas chutou a bola por cima do gol para o PSG conquistar o título da Champions League sobre o Arsenal.

Gabriel Magalhães lamenta pênalti desperdiçado na final da Champions entre PSG e Arsenal (Foto: Nicolas Tucat/AFP)

Gabriel Martinelli tem atuação discreta saindo do banco

Gabriel Martinelli entrou na reta final do segundo tempo no lugar de Leandro Trossard com o objetivo de colocar um atacante com mais fôlego na partida. Ofensivamente, o convocado por Ancelotti produziu muito pouco, tendo errado passes e desperdiçado chances de contra-ataque que poderiam ter colocado o Arsenal em melhor situação na partida.

No entanto, o brasileiro teve participação fundamental no momento defensivo, principalmente por conta das dores na perna sentidas por Hincapie. O atacante fez boa dobra com o equatoriano com a responsabilidade de marcar Hakimi, Doué e Barcola.

Nas cobranças de pênaltis, Martinelli foi um dos três jogadores que converteram e estufaram as redes de Safonov com uma bela finalização e sem chances para o goleiro russo do PSG.

Gabriel Martinelli na marcação de Hakimi durante final da Champions entre PSG e Arsenal (Foto: Nicolas Tucat/AFP)

Trio se encontra com Ancelotti e atletas da Seleção nos EUA

Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli não irão participar do amistoso da Seleção Brasileira com o Panamá, neste domingo (31), no Maracanã. Os atletas irão se apresentar ao elenco nos Estados Unidos, na segunda-feira (1º).

Os atletas participarão dos treinamentos da Seleção Brasileira na próxima semana e estarão disponíveis para atuar no amistoso contra o Egito, no sábado (6), em Cleveland.

