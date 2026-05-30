Quem será o destaque do ataque da Seleção Brasileira no amistoso? Vote
Sem Neymar, Ancelotti aposta em quarteto veloz e dá liberdade aos atacantes
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O técnico Carlo Ancelotti já abriu o jogo e confirmou o Brasil que entra em campo neste domingo (31), às 18h30, no Maracanã. Com Neymar poupado devido a uma lesão na panturrilha, o comandante italiano escalou um quarteto ofensivo de muita velocidade, juventude e entrosamento para encarar o Panamá no penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo.
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Quem será o grande destaque do ataque da Seleção Brasileira contra o Panamá? Vote!
A Seleção vai começar o jogo com Raphinha, Vinicius Jr., Luiz Henrique e Matheus Cunha na frente. Na coletiva, Ancelotti deixou claro que confia totalmente no talento dos seus homens de frente e que optou por não engessá-los com táticas rígidas.
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— Não quero limitar com muitas informações os jogadores do ataque, eles têm muita qualidade, não quero criar confusão com muita informação — revelou o treinador.
Confira a numeração oficial da Seleção Brasileira:
- 1 — Alisson
- 2 — Wesley
- 3 — Gabriel Magalhães
- 4 — Marquinhos
- 5 — Casemiro
- 6 — Alex Sandro
- 7 — Vinicius Jr.
- 8 — Bruno Guimarães
- 9 — Matheus Cunha
- 10 — Neymar Jr.
- 11 — Raphinha
- 12 — Weverton
- 13 — Danilo
- 14 — Bremer
- 15 — Léo Pereira
- 16 — Douglas Santos
- 17 — Fabinho
- 18 — Danilo Santos
- 19 — Endrick
- 20 — Lucas Paquetá
- 21 — Luiz Henrique
- 22 — Gabriel Martinelli
- 23 — Ederson
- 24 — Ibañez
- 25 — Igor Thiago
- 26 — Rayan
Onde assistir Brasil x Panamá
Brasil e Panamá se enfrentam neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), em amistoso de preparação para a Copa do Mundo. A partida acontece no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), e terá transmissão dos canais do Grupo Globo: TV Globo (televisão aberta), SporTV (televisão fechada) e GeTV (YouTube).
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