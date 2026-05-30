Quem será o destaque do ataque da Seleção Brasileira no amistoso? Vote

O técnico Carlo Ancelotti já abriu o jogo e confirmou o Brasil que entra em campo neste domingo (31), às 18h30, no Maracanã. Com Neymar poupado devido a uma lesão na panturrilha, o comandante italiano escalou um quarteto ofensivo de muita velocidade, juventude e entrosamento para encarar o Panamá no penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo.

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A Seleção vai começar o jogo com Raphinha, Vinicius Jr., Luiz Henrique e Matheus Cunha na frente. Na coletiva, Ancelotti deixou claro que confia totalmente no talento dos seus homens de frente e que optou por não engessá-los com táticas rígidas.

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Raphinha e Vini Jr comemoram gol da Seleção Brasileira (Foto Divulgação / CBF)

— Não quero limitar com muitas informações os jogadores do ataque, eles têm muita qualidade, não quero criar confusão com muita informação — revelou o treinador.

Confira a numeração oficial da Seleção Brasileira:

1 — Alisson

2 — Wesley

3 — Gabriel Magalhães

4 — Marquinhos

5 — Casemiro

6 — Alex Sandro

7 — Vinicius Jr.

8 — Bruno Guimarães

9 — Matheus Cunha

10 — Neymar Jr.

11 — Raphinha

12 — Weverton

13 — Danilo

14 — Bremer

15 — Léo Pereira

16 — Douglas Santos

17 — Fabinho

18 — Danilo Santos

19 — Endrick

20 — Lucas Paquetá

21 — Luiz Henrique

22 — Gabriel Martinelli

23 — Ederson

24 — Ibañez

25 — Igor Thiago

26 — Rayan

Onde assistir Brasil x Panamá

Brasil e Panamá se enfrentam neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), em amistoso de preparação para a Copa do Mundo. A partida acontece no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), e terá transmissão dos canais do Grupo Globo: TV Globo (televisão aberta), SporTV (televisão fechada) e GeTV (YouTube).