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Quem será o destaque do ataque da Seleção Brasileira no amistoso? Vote

Sem Neymar, Ancelotti aposta em quarteto veloz e dá liberdade aos atacantes

Pedro Bernardo
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 30/05/2026
17:55
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Raphinha e Vini Jr. estão entre os jogadores mais valiosos da Seleção Brasileira
imagem cameraRaphinha e Vini Jr. estão entre os jogadores mais valiosos do ataque Seleção Brasileira. (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
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O técnico Carlo Ancelotti já abriu o jogo e confirmou o Brasil que entra em campo neste domingo (31), às 18h30, no Maracanã. Com Neymar poupado devido a uma lesão na panturrilha, o comandante italiano escalou um quarteto ofensivo de muita velocidade, juventude e entrosamento para encarar o Panamá no penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo.

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Quem será o grande destaque do ataque da Seleção Brasileira contra o Panamá? Vote!

A Seleção vai começar o jogo com Raphinha, Vinicius Jr., Luiz Henrique e Matheus Cunha na frente. Na coletiva, Ancelotti deixou claro que confia totalmente no talento dos seus homens de frente e que optou por não engessá-los com táticas rígidas.

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Raphinha e Vini Jr pela Seleção Brasileira
Raphinha e Vini Jr comemoram gol da Seleção Brasileira (Foto Divulgação / CBF)

— Não quero limitar com muitas informações os jogadores do ataque, eles têm muita qualidade, não quero criar confusão com muita informação — revelou o treinador.

Confira a numeração oficial da Seleção Brasileira:

  • 1 — Alisson
  • 2 — Wesley
  • 3 — Gabriel Magalhães
  • 4 — Marquinhos
  • 5 — Casemiro
  • 6 — Alex Sandro
  • 7 — Vinicius Jr.
  • 8 — Bruno Guimarães
  • 9 — Matheus Cunha
  • 10 — Neymar Jr.
  • 11 — Raphinha
  • 12 — Weverton
  • 13 — Danilo
  • 14 — Bremer
  • 15 — Léo Pereira
  • 16 — Douglas Santos
  • 17 — Fabinho
  • 18 — Danilo Santos
  • 19 — Endrick
  • 20 — Lucas Paquetá
  • 21 — Luiz Henrique
  • 22 — Gabriel Martinelli
  • 23 — Ederson
  • 24 — Ibañez
  • 25 — Igor Thiago
  • 26 — Rayan

Onde assistir Brasil x Panamá

Brasil e Panamá se enfrentam neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), em amistoso de preparação para a Copa do Mundo. A partida acontece no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), e terá transmissão dos canais do Grupo Globo: TV Globo (televisão aberta), SporTV (televisão fechada) e GeTV (YouTube).

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