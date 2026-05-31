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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Brasil x Panamá: saiba tudo sobre a despedida da Seleção no Maracanã

Time nacional embarca para a Copa do Mundo na segunda-feira (1)

Márcio Iannacca
Rio de Janeiro (RJ)
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Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
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Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/05/2026
05:52
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Seleção de Carlo Ancelotti se despede do Brasil neste domingo (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)
imagem cameraSeleção de Carlo Ancelotti se despede do Brasil neste domingo (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)
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A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 entra em sua reta final neste domingo (31), quando o Brasil enfrenta o Panamá, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, em seu último compromisso em território nacional antes da viagem para os Estados Unidos. Com ingressos esgotados e promessa de casa cheia, a partida servirá como despedida da Seleção Brasileira diante de sua torcida antes do início da caminhada rumo ao hexacampeonato.

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A delegação comandada pelo técnico Carlo Ancelotti embarca já na próxima segunda-feira (1º) para os Estados Unidos, um dos países-sede do Mundial. Por isso, o amistoso diante dos panamenhos ganha contornos especiais. Além de proporcionar ao treinador italiano os últimos ajustes antes da estreia na competição, o confronto permitirá ao público brasileiro ver de perto a equipe que buscará o título mundial.

Ancelotti já definiu a formação inicial para a partida, mas confirmou que pretende promover mudanças ao longo dos 90 minutos. A tendência é que 21 dos 23 jogadores já integrados ao grupo sejam utilizados no amistoso. As exceções serão o atacante Neymar e um dos goleiros convocados. Além dos três convocados que disputaram no último sábado (30) a final da Champions League. São eles, os zagueiros Marquinhos, do Paris Saint-Germain, bicampeão do torneio, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, e o atacante Gabriel Martinelli, também do time inglês.

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Principal nome da Seleção nos últimos anos, Neymar segue em recuperação de uma lesão grau 2 na panturrilha direita e continua realizando tratamento com o departamento médico. O camisa 10 permanece integrado à delegação, mas não reúne condições para atuar neste domingo.

Desde a apresentação do elenco na Granja Comary, em Teresópolis, Ancelotti teve apenas duas atividades completas com o grupo. Em ambas, o treinador dedicou atenção especial à organização defensiva da equipe. Os treinamentos foram marcados por trabalhos táticos e ajustes de posicionamento, especialmente no sistema sem a posse de bola, um dos pontos que o italiano considera fundamentais para a campanha brasileira no Mundial.

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O amistoso também servirá como termômetro para avaliar o estágio de preparação da equipe antes da estreia na Copa do Mundo. O Brasil integra o Grupo C e terá pela frente as seleções de Marrocos, Haiti e Escócia. O primeiro compromisso será no dia 13 de junho, em Nova Jersey, diante dos marroquinos.

Do outro lado estará um adversário que também estará presente no torneio. O Panamá garantiu classificação para a Copa do Mundo e disputará o Grupo L, ao lado de Croácia, Inglaterra e Gana. Assim como o Brasil, os panamenhos utilizam o amistoso para ajustar detalhes finais antes do início da competição.

O retrospecto favorece amplamente a Seleção Brasileira. As equipes se enfrentaram cinco vezes ao longo da história, com quatro vitórias do Brasil e um empate. Foram 17 gols marcados pelos brasileiros e apenas um sofrido.

O encontro mais recente aconteceu em 2019 e terminou empatado por 1 a 1. Agora, sete anos depois, as seleções voltam a se encontrar em um cenário diferente, mas com objetivos semelhantes: ganhar confiança e ritmo de jogo antes do maior torneio do futebol mundial.

Com o Maracanã lotado e a expectativa de uma grande festa nas arquibancadas, Brasil e Panamá entram em campo para um duelo que vale mais do que o resultado. Para a equipe de Carlo Ancelotti, será a última oportunidade de atuar diante da torcida brasileira antes do início da busca pelo tão sonhado hexacampeonato.

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Carlo Ancelotti concede entrevista coletiva na Granja Comary
Carlo Ancelotti concede entrevista coletiva na Granja Comary (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

FICHA TÉCNICA: Brasil x Panamá

Amistoso internacional
📆 Data e horário: domingo, 31 de maio, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV e GeTV
🟨 Árbitro: Daniel Schlager
🚩 Assistentes: Sven Washitzki-Günther e Rafael Foltyn
🖥️ VAR: Robert Schröder

⚽ESCALAÇÕES

Brasil (Técnico: Carlo Ancelotti)
Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Raphinha, Vinicius Jr. e Luiz Henrique.

Panamá (Técnico: Thomas Christiansen)
Mosquera; José Córdoba, Jiovany Ramos e Escobar; Amir Murillo, Godoy, Carrasquilla, Cristian Martínez e Jorge Gutiérrez; Ismael Díaz e Waterman.

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