Maracanã lota, e torcida faz festa na despedida da Seleção antes da Copa

O Maracanã já respira o clima de Copa do Mundo na tarde deste domingo (31). Horas antes de a bola rolar para o amistoso entre Brasil e Panamá, milhares de torcedores já ocupavam os arredores do estádio, formando grandes filas para acessar as arquibancadas.

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Com todos os ingressos colocados à venda esgotados antecipadamente, a expectativa é de público superior a 70 mil pessoas para acompanhar a despedida da Seleção Brasileira em solo nacional antes do embarque para os Estados Unidos.

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Os portões do estádio foram abertos às 15h30, mas muitos torcedores chegaram bem antes para garantir um bom lugar e aproveitar a festa do lado de fora do Maracanã. Entre camisas amarelas, bandeiras e adereços da Seleção, famílias inteiras transformaram a chegada ao estádio em um verdadeiro evento.

Torcedores de todas as idades marcaram presença. Crianças, jovens e idosos dividiam espaço com personagens já tradicionais em jogos da Seleção: os sósias de jogadores e treinadores famosos. Neymar, Lucas Paquetá e até do técnico Jorge Jesus chamavam a atenção do público e eram disputados para fotos pelos presentes.

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O clima era de entusiasmo pela oportunidade de ver de perto os principais jogadores convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. Nem mesmo a ausência de Neymar, que está fora do jogo com uma lesão grau 2 na panturrilha direita, diminuiu a animação da maioria dos torcedores.

Morador de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, José dos Reis foi um dos que chegaram cedo ao estádio. Vestindo a camisa da Seleção, ele lamentou não poder assistir ao camisa 10 em campo, mas destacou a expectativa para acompanhar outras estrelas brasileiras.

— Uma pena que ele se machucou. Queria muito ver o Neymar jogando. Mas terei a chance de ver o Vini Jr. O Flamengo está dominando essa Seleção — afirmou o torcedor, lembrando que nomes como Wesley, Vini Jr. já tiveram passagem pelo clube, sem falar em Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira e Paquetá que defendem o Rubro-Negro atualmente.

Outro personagem que chamava atenção nos arredores do Maracanã era um torcedor que exibia orgulhosamente uma réplica da taça da Copa do Mundo. O objeto se tornou um dos pontos mais procurados para fotografias, reforçando o clima de expectativa pela competição que começa nas próximas semanas.

O amistoso contra o Panamá marca o último compromisso da Seleção Brasileira no país antes do início da caminhada rumo ao hexacampeonato. Nesta segunda-feira (1º), a delegação embarca para os Estados Unidos, onde finalizará sua preparação para o Mundial. A estreia brasileira está marcada para o dia 13, diante do Marrocos, em Nova Jersey. Integrante do Grupo C, o Brasil também enfrentará Haiti e Escócia na primeira fase da competição.

Dentro e fora do estádio, o sentimento predominante é de confiança. E, enquanto a bola ainda não rola, a torcida já faz a sua parte, transformando o Maracanã em um espetáculo à altura da despedida da Seleção antes da maior competição do futebol mundial.

Torcida lota o Maracanã para Brasil x Panamá (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

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