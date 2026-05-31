Maracanã lota, e torcida faz festa na despedida da Seleção antes da Copa
São aguardadas mais de 70 mil pessoas no estádio neste domingo (1)
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O Maracanã já respira o clima de Copa do Mundo na tarde deste domingo (31). Horas antes de a bola rolar para o amistoso entre Brasil e Panamá, milhares de torcedores já ocupavam os arredores do estádio, formando grandes filas para acessar as arquibancadas.
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Com todos os ingressos colocados à venda esgotados antecipadamente, a expectativa é de público superior a 70 mil pessoas para acompanhar a despedida da Seleção Brasileira em solo nacional antes do embarque para os Estados Unidos.
Os portões do estádio foram abertos às 15h30, mas muitos torcedores chegaram bem antes para garantir um bom lugar e aproveitar a festa do lado de fora do Maracanã. Entre camisas amarelas, bandeiras e adereços da Seleção, famílias inteiras transformaram a chegada ao estádio em um verdadeiro evento.
Torcedores de todas as idades marcaram presença. Crianças, jovens e idosos dividiam espaço com personagens já tradicionais em jogos da Seleção: os sósias de jogadores e treinadores famosos. Neymar, Lucas Paquetá e até do técnico Jorge Jesus chamavam a atenção do público e eram disputados para fotos pelos presentes.
O clima era de entusiasmo pela oportunidade de ver de perto os principais jogadores convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. Nem mesmo a ausência de Neymar, que está fora do jogo com uma lesão grau 2 na panturrilha direita, diminuiu a animação da maioria dos torcedores.
Morador de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, José dos Reis foi um dos que chegaram cedo ao estádio. Vestindo a camisa da Seleção, ele lamentou não poder assistir ao camisa 10 em campo, mas destacou a expectativa para acompanhar outras estrelas brasileiras.
— Uma pena que ele se machucou. Queria muito ver o Neymar jogando. Mas terei a chance de ver o Vini Jr. O Flamengo está dominando essa Seleção — afirmou o torcedor, lembrando que nomes como Wesley, Vini Jr. já tiveram passagem pelo clube, sem falar em Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira e Paquetá que defendem o Rubro-Negro atualmente.
Outro personagem que chamava atenção nos arredores do Maracanã era um torcedor que exibia orgulhosamente uma réplica da taça da Copa do Mundo. O objeto se tornou um dos pontos mais procurados para fotografias, reforçando o clima de expectativa pela competição que começa nas próximas semanas.
O amistoso contra o Panamá marca o último compromisso da Seleção Brasileira no país antes do início da caminhada rumo ao hexacampeonato. Nesta segunda-feira (1º), a delegação embarca para os Estados Unidos, onde finalizará sua preparação para o Mundial. A estreia brasileira está marcada para o dia 13, diante do Marrocos, em Nova Jersey. Integrante do Grupo C, o Brasil também enfrentará Haiti e Escócia na primeira fase da competição.
Dentro e fora do estádio, o sentimento predominante é de confiança. E, enquanto a bola ainda não rola, a torcida já faz a sua parte, transformando o Maracanã em um espetáculo à altura da despedida da Seleção antes da maior competição do futebol mundial.
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