Antes da Copa, atacantes da Seleção vivem momentos distintos
Martinelli, Vini Jr e Raphinha devem fazer parte do grupo do Brasil no Mundial
- Matéria
- Mais Notícias
Três atacantes que deverão estar com a Seleção na Copa do Mundo viveram momentos distintos em seus clubes nas últimas semanas. Vini Jr teve atuação discreta pelo Real Madrid no jogo que custou a eliminação na Uefa Champions League, enquanto Raphinha, machucado, viu de fora o Barcelona também deixar a competição europeia. O único a fazer parte de uma classificação à semifinal foi Gabriel Martinelli, com o Arsenal.
Relacionadas
➡️Simule o caminho do Brasil até a final da Copa do Mundo!
O time inglês ficou no 0 a 0 com o Sporting, com Martinelli tendo poucas chances na partida. Ainda assim, acabou sendo um dos mais participativos — como, aliás, tem sido ao longo deste ano.
Gabriel Martinelli atuou em 25 jogos pelo Arsenal desde janeiro. Foi titular em apenas 13 deles, mas o suficiente para marcar cinco gols e dar cinco assistências. Uma delas foi na partida de ida das quartas de final da Champions, quando saiu do banco e deu o passe para o gol de Havertz nos acréscimos, após grande jogada.
Falta ao atacante, porém, ser mais consistente nos dribles. Dados do Sofascore mostram que Martinelli foi eficiente em apenas metade deles pelo Arsenal este ano, um índice que é ainda menor (42%) nos seis jogos que fez pela Seleção desde que Carlo Ancelotti assumiu, em maio do ano passado.
Vini Jr é titular do Real Madrid e da Seleção Brasileira, mas o jogador já não é a unanimidade de outrora. As atuações pelo Brasil raramente vão além de discretas, apesar de ele ter sido o autor do gol que garantiu o Brasil na Copa do Mundo — ele marcou na vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, em 10 de junho do ano passado.
Esta semana, o atacante perdeu um gol da pequena área durante o duelo entre Bayern e Real Madrid, pela volta das quartas de final da Champions. Àquela altura, o time espanhol vencia por 3 a 2, e precisava de mais um gol para ficar em vantagem por uma vaga à semifinal. No fim, o Bayen perdeu de virada por 4 a 3, e Vini Jr foi criticado por parte da própria torcida.
Desde janeiro, Vini Jr. disputou 23 jogos pelo clube, registrando 12 gols e três assistências. Ele tem 46% de eficiência nos dribles e 49% nos duelos, números um pouco melhores do que os que detêm com a Seleção de Ancelotti, em que apresenta 38% de eficiência quando dribla, e 42% nas disputas.
Machucado, Raphinha protagoniza polêmica pelo Barcelona
Com lesão no músculo femoral da coxa direita, que sentiu na derrota do Brasil por 2 a 1 diante da França, em março, o atacante Raphinha tem retorno ao gramado previsto para as próximas semanas. Ainda assim, foi notícia após o Barcelona ser eliminado pelo Atlético de Madrid na Champions League.
Isso porque o atacante foi flagrado fazendo sinal de roubo após o jogo no Metropolitano. No dia seguinte, Raphinha se desculpou.
Polêmica à parte, é certo que o atacante é importantíssimo para o Barcelona. Em janeiro, a imprensa espanhola já havia ressaltado a diferença do time com e sem Raphinha. E, este ano, o jogador atuou em 17 partidas pela equipe catalã, marcando 12 gols e dando quatro assistências.
💰 Receba 100% de volta em aposta extra na Novibet hoje!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias