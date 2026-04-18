Antes da Copa, atacantes da Seleção vivem momentos distintos

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Três atacantes que deverão estar com a Seleção na Copa do Mundo viveram momentos distintos em seus clubes nas últimas semanas. Vini Jr teve atuação discreta pelo Real Madrid no jogo que custou a eliminação na Uefa Champions League, enquanto Raphinha, machucado, viu de fora o Barcelona também deixar a competição europeia. O único a fazer parte de uma classificação à semifinal foi Gabriel Martinelli, com o Arsenal.

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O time inglês ficou no 0 a 0 com o Sporting, com Martinelli tendo poucas chances na partida. Ainda assim, acabou sendo um dos mais participativos — como, aliás, tem sido ao longo deste ano.

Gabriel Martinelli atuou em 25 jogos pelo Arsenal desde janeiro. Foi titular em apenas 13 deles, mas o suficiente para marcar cinco gols e dar cinco assistências. Uma delas foi na partida de ida das quartas de final da Champions, quando saiu do banco e deu o passe para o gol de Havertz nos acréscimos, após grande jogada.

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Falta ao atacante, porém, ser mais consistente nos dribles. Dados do Sofascore mostram que Martinelli foi eficiente em apenas metade deles pelo Arsenal este ano, um índice que é ainda menor (42%) nos seis jogos que fez pela Seleção desde que Carlo Ancelotti assumiu, em maio do ano passado.

Gabriel Martinelli tem admiração de Ancelotti e também está perto da Copa (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Vini Jr é titular do Real Madrid e da Seleção Brasileira, mas o jogador já não é a unanimidade de outrora. As atuações pelo Brasil raramente vão além de discretas, apesar de ele ter sido o autor do gol que garantiu o Brasil na Copa do Mundo — ele marcou na vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, em 10 de junho do ano passado.

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Esta semana, o atacante perdeu um gol da pequena área durante o duelo entre Bayern e Real Madrid, pela volta das quartas de final da Champions. Àquela altura, o time espanhol vencia por 3 a 2, e precisava de mais um gol para ficar em vantagem por uma vaga à semifinal. No fim, o Bayen perdeu de virada por 4 a 3, e Vini Jr foi criticado por parte da própria torcida.

Desde janeiro, Vini Jr. disputou 23 jogos pelo clube, registrando 12 gols e três assistências. Ele tem 46% de eficiência nos dribles e 49% nos duelos, números um pouco melhores do que os que detêm com a Seleção de Ancelotti, em que apresenta 38% de eficiência quando dribla, e 42% nas disputas.

Fonte: Sofascore (Arte: Notebooklm)

Machucado, Raphinha protagoniza polêmica pelo Barcelona

Com lesão no músculo femoral da coxa direita, que sentiu na derrota do Brasil por 2 a 1 diante da França, em março, o atacante Raphinha tem retorno ao gramado previsto para as próximas semanas. Ainda assim, foi notícia após o Barcelona ser eliminado pelo Atlético de Madrid na Champions League.

Isso porque o atacante foi flagrado fazendo sinal de roubo após o jogo no Metropolitano. No dia seguinte, Raphinha se desculpou.

Polêmica à parte, é certo que o atacante é importantíssimo para o Barcelona. Em janeiro, a imprensa espanhola já havia ressaltado a diferença do time com e sem Raphinha. E, este ano, o jogador atuou em 17 partidas pela equipe catalã, marcando 12 gols e dando quatro assistências.

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