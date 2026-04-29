A Fundação Gol de Letra, criada pelo ex-jogador Raí, promoveu nesta quarta-feira (29) uma campanha de vacinação contra o sarampo em parceria com o Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro. A ação foi realizada no Ginásio Poliesportivo Sócrates Brasileiro, no Caju, Zona Portuária da cidade, e integra um esforço de conscientização voltado à Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México entre junho e julho.

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O Lance! acompanhou a ação no local, que reuniu autoridades e reforçou a importância da imunização, especialmente para quem pretende viajar para acompanhar o torneio.

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O evento contou com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que reforçou a importância da imunização, especialmente para quem pretende viajar para acompanhar o torneio. Raí também participou da ação, foi vacinado no local e destacou a necessidade de engajamento coletivo.

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— Todo mundo tem que estar vacinado. Pessoas de 12 meses até 59 anos precisam ter certeza de que receberam a vacina contra o sarampo. Quem tem até 29 anos deve ter tomado duas doses. Acima dos 30, uma dose já é suficiente — afirmou Padilha

O ministro também ressaltou o prazo ideal para quem pretende viajar:

— O ideal é se vacinar de 15 a 20 dias antes da viagem. Se não conseguiu, pode se vacinar mesmo próximo da data. O importante é não deixar de se proteger — ponderou.

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Padilha ainda alertou para o risco de contágio durante a competição, citando o aumento de casos nas Américas.

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— Esses três países representam hoje mais de 70% dos casos de sarampo nas Américas. Quem for assistir aos jogos precisa estar vacinado para proteger a si, a família e o Brasil. O sarampo é um dos vírus mais transmissíveis que existem — afirmou.

Raí, ex-jogador e tetracampeão pela Seleção Brasileira em 1994, e o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. (Foto: Fábia Anselmo/Lance!)

Além disso, o ministro fez um apelo especial aos profissionais que lidam diretamente com turistas:

— Quem trabalha com hotelaria, transporte, restaurantes ou serviços precisa redobrar a atenção. Vamos trazer o hexa, mas não vamos trazer o sarampo — concluiu.

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Durante a ação, Raí também foi vacinado pelo ministro diante do público, em um gesto simbólico para incentivar a adesão à campanha. O ex-jogador reforçou a importância da imunização coletiva e do exemplo público às vésperas da Copa do Mundo de 2026.

Trajetória da Fundação Gol de Letra

A Fundação Gol de Letra foi criada em 1998 por Raí e Leonardo, com o objetivo de contribuir para a educação de crianças e jovens de comunidades socialmente vulneráveis, ampliando oportunidades e perspectivas de vida.

— A Gol de Letra começou há 26 anos, já com essa ideia de dar oportunidades às novas gerações de se formarem, crescerem e se desenvolverem, sendo agentes de transformação social — destacou Raí.

Inicialmente atendendo cerca de 100 crianças em São Paulo, a instituição expandiu suas atividades ao longo dos anos.

— Hoje são quase 6 mil crianças e jovens atendidos todos os dias. Já passaram cerca de 35 mil jovens pela fundação, muitos deles hoje empreendedores ou universitários — completou.

O ex-jogador também destacou a importância da educação aliada ao esporte em sua trajetória pessoal e profissional:

— Durante a minha carreira, sempre busquei conhecimento. Depois que parei de jogar, fiz dois mestrados e voltei para a vida acadêmica. É isso que tentamos passar na Gol de Letra: o prazer de aprender — concluiu Raí.

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