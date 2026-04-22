Seleção Brasileira sub-17 é convocada para o Sul-Americano da categoria; veja lista
Brasil está no Grupo B, com Equador, Peru, Venezuela e Uruguai
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A treinadora Rilany Silva definiu a lista final de 22 jogadoras da Seleção Brasileira sub-17 para a disputa do Sul-Americano da categoria, que será realizado no Paraguai entre os dias 24 de abril e 9 de maio. A competição reúne dez seleções e serve como classificatória para a Copa do Mundo Sub-17.
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O Brasil está no Grupo B, ao lado de Equador, Peru, Venezuela e Uruguai. Já o Grupo A conta com Paraguai, Colômbia, Chile, Argentina e Bolívia. As equipes se enfrentam em turno único dentro de suas chaves em busca de vaga na fase decisiva.
As três melhores seleções de cada grupo avançam. Na fase final, os dois primeiros colocados de cada chave disputam as semifinais, e os vencedores garantem vaga na Copa do Mundo Feminina Sub-17 deste ano, além de seguirem na briga pelo título continental. No ano passado, o Brasil ficou em quarto lugar no Mundial Feminino.
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Convocação do Brasil para o Sul-Americano Feminino sub-17
GOLEIRAS
- Nathalia Cardoso - Corinthians
- Yasmin Loren - São Paulo
DEFENSORAS
- Andreyna - Ferroviária
- Elo Feijó - São Paulo
- Kaillany Ranifah - Corinthians
- Sofie Lottermann - Benfica (POR)
- Yasmin Queiroz - Ferroviária
- Mari Martins - São Paulo
- Isadora Rech - Internacional
MEIO-CAMPISTAS
- Carol Melo - Corinthians
- Gigi Pires - São Paulo
- Helena Rodrigues - São Paulo
- Mariana Candido - Grêmio
- Pepê Souza - Corinthians
- Pietra Lucci - São Paulo
- Sarah Coelho - São Paulo
- Indy Kolster - FC Nordsjælland (DIN)
ATACANTES
- Leticia Pinho - Flamengo
- Marcela Bontorim - Ferroviária
- Nicolly Manuel - Flamengo
- Sofia Gamonal - São Paulo
- Isabela Kotait - Flamengo
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