Fora da Copa? Bayern confirma lesão de Alphonso Davies, que vira dúvida do Canadá na Copa do Mundo
Lateral canadense pode ser mais um desfalque de peso para a competição
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O Bayern de Munique, da Alemanha, anunciou nesta sexta-feira a lesão muscular do lateral-esquerdo Alphonso Davies, que vira dúvida para a disputa da Copa do Mundo" class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:var(--green-lance)" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">Copa do Mundo pela seleção do Canadá. Davies lesionou a coxa esquerda durante o jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões, contra o PSG, e o clube Bávaro deve ficar afastado por "várias semanas".
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O atleta de 25 anos, que desde que voltou a atuar, em dezembro do ano passado, só sofreu pequenas lesões e fadiga muscular, agora perderá o restante da temporada europeia (Campeonato Alemão e a final da Copa da Alemanha) e pode se tornar um possível desfalque para o Canadá na Copa do Mundo, que acontecerá em 34 dias.
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Confira a nota divulgada no perfil oficial do Bayern:
Alphonso Davies sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante o jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, na quarta-feira. A lesão foi confirmada por um exame realizado pelo departamento médico do FC Bayern. O jogador canadense ficará afastado dos gramados por várias semanas.
Veja também outros jogadores que são desfalques e dúvidas para a Copa:
Dúvidas:
- Arrascaeta (Uruguai)
- Arda Güler (Turquia)
- Cristian Romero (Argentina)
- Achraf Hakimi (Marrocos)
- Estêvão (Brasil)
- Jack Grealish (Inglaterra)
- Lamine Yamal (Espanha)
- Luka Modric (Croácia)
- Joaquin Piquerez (Uruguai)
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Desfalques na Copa:
- Éder Militão (Brasil)
- Hugo Ekitiké (França)
- Samu Aghehowa (Espanha)
- Serge Gnabry (Alemanha)
- Xavi Simons (Holanda)
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