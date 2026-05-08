O Bayern de Munique, da Alemanha, anunciou nesta sexta-feira a lesão muscular do lateral-esquerdo Alphonso Davies, que vira dúvida para a disputa da Copa do Mundo " class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:var(--green-lance)" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow"> Copa do Mundo pela seleção do Canadá . Davies lesionou a coxa esquerda durante o jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões, contra o PSG, e o clube Bávaro deve ficar afastado por "várias semanas".

continua após a publicidade

O atleta de 25 anos, que desde que voltou a atuar, em dezembro do ano passado, só sofreu pequenas lesões e fadiga muscular, agora perderá o restante da temporada europeia (Campeonato Alemão e a final da Copa da Alemanha) e pode se tornar um possível desfalque para o Canadá na Copa do Mundo, que acontecerá em 34 dias.

➡️ Os 16 palcos do Mundial: conheça os estádios da Copa do Mundo de 2026

Alphonso Davies e partida entre Croácia e Canadá (Jewel SAMAD / AFP)

Confira a nota divulgada no perfil oficial do Bayern:

Alphonso Davies sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante o jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, na quarta-feira. A lesão foi confirmada por um exame realizado pelo departamento médico do FC Bayern. O jogador canadense ficará afastado dos gramados por várias semanas.

continua após a publicidade

Veja também outros jogadores que são desfalques e dúvidas para a Copa:

Dúvidas:

Arrascaeta (Uruguai)

Arda Güler (Turquia)

Cristian Romero (Argentina)

Achraf Hakimi (Marrocos)

Estêvão (Brasil)

Jack Grealish (Inglaterra)

Lamine Yamal (Espanha)

Luka Modric (Croácia)

Joaquin Piquerez (Uruguai)

➡️ Mbappé, Yamal… veja lista detalhada de lesões dos favoritos da Copa

Desfalques na Copa:

Éder Militão (Brasil) Hugo Ekitiké (França) Samu Aghehowa (Espanha) Serge Gnabry (Alemanha) Xavi Simons (Holanda)

➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

+ Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável