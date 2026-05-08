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Fora da Copa? Bayern confirma lesão de Alphonso Davies, que vira dúvida do Canadá na Copa do Mundo

Lateral canadense pode ser mais um desfalque de peso para a competição

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Gabriel Henrique Andrade Cardoso
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/05/2026
11:07
Alphonso Davies - Canadá
imagem cameraAlphonso Davies atuando pela seleção de Canadá (Foto: Divulgação/Canada Soccer)
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O Bayern de Munique, da Alemanha, anunciou nesta sexta-feira a lesão muscular do lateral-esquerdo Alphonso Davies, que vira dúvida para a disputa da Copa do Mundo" class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:var(--green-lance)" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">Copa do Mundo pela seleção do Canadá. Davies lesionou a coxa esquerda durante o jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões, contra o PSG, e o clube Bávaro deve ficar afastado por "várias semanas".

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O atleta de 25 anos, que desde que voltou a atuar, em dezembro do ano passado, só sofreu pequenas lesões e fadiga muscular, agora perderá o restante da temporada europeia (Campeonato Alemão e a final da Copa da Alemanha) e pode se tornar um possível desfalque para o Canadá na Copa do Mundo, que acontecerá em 34 dias.

➡️ Os 16 palcos do Mundial: conheça os estádios da Copa do Mundo de 2026

Alphonso Davies e partida entre Croácia e Canadá (Jewel SAMAD / AFP)
Alphonso Davies e partida entre Croácia e Canadá (Jewel SAMAD / AFP)

Confira a nota divulgada no perfil oficial do Bayern:

Alphonso Davies sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante o jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, na quarta-feira. A lesão foi confirmada por um exame realizado pelo departamento médico do FC Bayern. O jogador canadense ficará afastado dos gramados por várias semanas.

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Veja também outros jogadores que são desfalques e dúvidas para a Copa: 

Dúvidas:

  • Arrascaeta (Uruguai)
  • Arda Güler (Turquia)
  • Cristian Romero (Argentina)
  • Achraf Hakimi (Marrocos)
  • Estêvão (Brasil)
  • Jack Grealish (Inglaterra)
  • Lamine Yamal (Espanha)
  • Luka Modric (Croácia)
  • Joaquin Piquerez (Uruguai)

➡️ Mbappé, Yamal… veja lista detalhada de lesões dos favoritos da Copa

Desfalques na Copa:

  1. Éder Militão (Brasil)
  2. Hugo Ekitiké (França)
  3. Samu Aghehowa (Espanha)
  4. Serge Gnabry (Alemanha)
  5. Xavi Simons (Holanda)

➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

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