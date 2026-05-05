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Fifa suspende revenda de ingressos da Copa do Mundo no Canadá

Nova lei de Ontário proíbe venda de bilhetes acima do valor original

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/05/2026
15:35
Vista geral do MetLife Stadium, em Nova Jersey, palco da final da Copa do Mundo de 2026. (Foto: Dustin Satloff/Getty Images/AFP)
imagem cameraVista geral do MetLife Stadium, palco da final da Copa do Mundo de 2026. (Foto: Dustin Satloff/Getty Images/AFP)
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A Fifa interrompeu, a revenda de ingressos para os seis jogos da Copa do Mundo de 2026 programados para o estádio BMO Field, em Toronto. A decisão responde à nova legislação da província de Ontário, no Canadá, que proibiu a comercialização de bilhetes por valores acima do preço original de face.

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A medida impacta diretamente partidas aguardadas, como a estreia da seleção canadense contra a Bósnia, além dos confrontos entre Gana x Panamá, Alemanha x Costa do Marfim, Croácia x Panamá e Senegal x Iraque.

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Combate ao cambismo e inflação de preços

O endurecimento da Lei de Venda de Ingressos de 2017 visa proteger o consumidor contra o cambismo e a escalada de preços em grandes eventos. Para ter uma ideia do cenário atual, o bilhete mais barato para o embate entre Estados Unidos e Paraguai no site da Fifa chega a US$ 1.120 (cerca de R$ 5.500). Já para a abertura do Canadá, o sistema de precificação dinâmica estabeleceu o valor nominal em R$ 5.800.

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Pressão popular em Ontário

A mudança legislativa não ocorreu por acaso. A província já enfrentava uma onda de indignação popular devido aos preços exorbitantes praticados em partidas de beisebol do Toronto Blue Jays e durante a passagem da "The Eras Tour", da cantora Taylor Swift. As críticas aceleraram a atualização da norma, que agora vigora em todo o território de Ontário.

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Calendário do Mundial

Apesar do imbróglio na revenda em Toronto, a fase final de vendas diretas segue ativa até o encerramento da competição. A Copa do Mundo, sediada simultaneamente por EUA, México e Canadá, começa no dia 11 de junho, com a grande final marcada para 19 de julho.

Vista geral do MetLife Stadium, em Nova Jersey, antes da Copa do Mundo de 2026. (Foto: Dustin Satloff/Getty Images/AFP)
Vista geral do MetLife Stadium, em Nova Jersey, antes da Copa do Mundo de 2026. (Foto: Dustin Satloff/Getty Images/AFP)

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