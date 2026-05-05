Fifa suspende revenda de ingressos da Copa do Mundo no Canadá

A Fifa interrompeu, a revenda de ingressos para os seis jogos da Copa do Mundo de 2026 programados para o estádio BMO Field, em Toronto. A decisão responde à nova legislação da província de Ontário, no Canadá, que proibiu a comercialização de bilhetes por valores acima do preço original de face.

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A medida impacta diretamente partidas aguardadas, como a estreia da seleção canadense contra a Bósnia, além dos confrontos entre Gana x Panamá, Alemanha x Costa do Marfim, Croácia x Panamá e Senegal x Iraque.

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Combate ao cambismo e inflação de preços

O endurecimento da Lei de Venda de Ingressos de 2017 visa proteger o consumidor contra o cambismo e a escalada de preços em grandes eventos. Para ter uma ideia do cenário atual, o bilhete mais barato para o embate entre Estados Unidos e Paraguai no site da Fifa chega a US$ 1.120 (cerca de R$ 5.500). Já para a abertura do Canadá, o sistema de precificação dinâmica estabeleceu o valor nominal em R$ 5.800.

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Pressão popular em Ontário

A mudança legislativa não ocorreu por acaso. A província já enfrentava uma onda de indignação popular devido aos preços exorbitantes praticados em partidas de beisebol do Toronto Blue Jays e durante a passagem da "The Eras Tour", da cantora Taylor Swift. As críticas aceleraram a atualização da norma, que agora vigora em todo o território de Ontário.

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Calendário do Mundial

Apesar do imbróglio na revenda em Toronto, a fase final de vendas diretas segue ativa até o encerramento da competição. A Copa do Mundo, sediada simultaneamente por EUA, México e Canadá, começa no dia 11 de junho, com a grande final marcada para 19 de julho.

Vista geral do MetLife Stadium, em Nova Jersey, antes da Copa do Mundo de 2026. (Foto: Dustin Satloff/Getty Images/AFP)

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