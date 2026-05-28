River Plate pode contratar meia ex-Botafogo convocado pela Argentina para Copa

O River Plate passa por uma intensa reformulação de elenco nesta temporada. Com vários jogadores consagrados dispensados após uma temporada frustrante, a equipe argentina estaria se movimentando e montando um plano de ação para contar com um velho conhecido do futebol brasileiro: o meia Thiago Almada, atualmente no Atlético de Madrid e ex-jogador do Botafogo.

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Segundo o jornal argentino Olé, o clube considera a contratação do meia como uma prioridade para se recuperar após uma temporada frustrante. Para isso, estaria montando uma operação para contar com o jogador, que incluiria a dispensa de ainda mais veteranos para aliviar a folha salarial e liberar verba pensando na contratação do jogador argentino.

De acordo com as informações do jornal argentino, o estafe do jogador teria dado sinal verdade para os dirigentes do clube seguirem com a negociação, e restaria ao River Plate descobrir um modo de disponibilizar recursos financeiros para concretizar a transferência.

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Thiago Almada comemora gol pelo Atlético de Madrid (Foto: Reprodução Instagram)

O Atlético de Madrid só estaria disposto a negociar Almada por 20 milhões de euros (R$ 118 milhões) por 50% dos direitos do jogador, que foi comprado em julho de 2025 pelo time espanhol.

Aos 25 anos, Almada pode até mesmo ser titular da seleção argentina na Copa do Mundo. O meia atuou no Botafogo em 2024, quando conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores no mesmo ano. Após um semestre no Alvinegro, se transferiu para o Atlético de Madrid, da Espanha, mas não conseguiu repetir as grandes atuações de quando estava no Brasil.

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Almada recebe mais de 3 milhões de euros mensais no Atleti. Para liberar espaço na folha, o clube argentino estaria planejando negociar ou dispensar jogadores como Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Kevin Castaño, Maximiliano Salas e Giuliano Galoppo. Jovens jogadores revelados pelo clube, como Lautaro Rivero e Ian Subriabre, também podem ser vendidos.

Segundo informações do jornal, a transferência só poderia acontecer após a Copa do Mundo. Isso porque a atual prioridade do River seria fechar com jogadores já encaminhados, como Otamendi, que teria um acordo verbal para se transferir ao clube.

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Sob o comando de Simeone, Almada até começou bem, mas após sofrer uma lesão defendendo a seleção argentina, o jogador caiu de rendimento e não vem recebendo muitas chances. Recentemente, foi criticado pela torcida por má atuação em alguns jogos. Com contrato até 2030, o clube espanhol estaria disposto a ouvir propostas pelo meia com o fim da temporada.

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