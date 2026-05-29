Neymar soma menos de 5 mil minutos em campo desde 2022 e vive novo drama rumo à Copa

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

A imagem de Neymar após a eliminação para a Croácia, na Copa do Mundo de 2022, parecia marcar apenas o fim de mais uma campanha frustrada do Brasil. O gol marcado na prorrogação daquela noite no Catar poderia ter levado a Seleção à semifinal. Os pênaltis mudaram o destino da equipe e abriram um capítulo ainda mais duro para o camisa 10. Desde então, a carreira de Neymar passou a ser avaliada menos pela continuidade em campo e mais pela luta permanente contra o próprio corpo.

continua após a publicidade

Somando todas as equipes e a Seleção desde a Copa de 2022, Neymar acumulou 4753 minutos em campo. O número ajuda a medir o tamanho da ausência. Em quase três anos, o camisa 10 atuou menos do que muitos jogadores de elite disputam em apenas uma temporada completa.

O pós-Catar, porém, transformou episódios pontuais em rotina. Neymar passou a conviver com uma sucessão de lesões que alterou completamente a frequência de sua presença em campo. Desde dezembro de 2022, somando clubes e Seleção, disputou apenas 63 partidas em 1265 dias. Na prática, entrou em campo uma vez a cada 20 dias, índice distante da regularidade exigida no futebol de elite.

continua após a publicidade

Mesmo com a sequência de interrupções, os números ofensivos permaneceram altos. Foram 23 gols e 18 assistências no período, participando diretamente de um gol a cada 117 minutos.

Logo depois da Copa, ainda pelo Paris Saint-Germain, Neymar começou bem. Em nove jogos, todos como titular, marcou três gols e deu cinco assistências. Participava diretamente de um gol a cada 92 minutos e permanecia em campo, em média, 82 minutos por partida. Ao todo, foram 738 minutos em ação pelo clube francês depois do Mundial.

continua após a publicidade

A mudança para o Al-Hilal carregava a expectativa de um recomeço. Ela durou pouco. Em outubro de 2023, defendendo a Seleção Brasileira, Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho. A lesão mais grave da carreira o afastou por quase um ano dos gramados e exigiu cirurgia. Desde a Copa do Catar, o atacante já passou por três procedimentos cirúrgicos.

➡️Neymar faz exames, deixa clínica cabisbaixo e preocupa a seleção

Pela Seleção, desde o Mundial, foram apenas quatro partidas. Neymar marcou dois gols, distribuiu três assistências e atuou, em média, 78 minutos por jogo. No total, somou somente 312 minutos com a camisa amarela no período. O último compromisso aconteceu justamente em outubro de 2023, antes da ruptura no joelho.

No Al-Hilal, a passagem acabou reduzida a sete jogos e apenas 427 minutos em campo. O jogador marcou um gol, deu duas assistências e viu o período na Arábia Saudita ser interrompido repetidamente pelo processo de recuperação.

A volta ao Santos representou mais do que um retorno sentimental. Era também uma tentativa de reconstruir a própria carreira. Em 2025, Neymar conseguiu sua sequência mais longa desde a Copa do Catar. Foram 28 partidas, 11 gols, quatro assistências e 2072 minutos em campo. A média de 74 minutos por jogo indicava uma recuperação física gradual.

Neymar abraça Ancelotti na chegada à Granja (Foto: Reprodução)

O início de 2026 reforçou a sensação de retomada. Neymar disputou 14 partidas pelo Santos, marcou seis gols, deu quatro assistências e passou a permanecer em campo por média de 86 minutos. Somou mais 1204 minutos em ação e voltou a transmitir sinais de continuidade competitiva.

Agora, um novo drama que remete às outras participações de Neymar em Copas. Em 2022, começou ainda durante a estreia contra a Sérvia, quando Neymar sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo direito acompanhada de edema ósseo, que o tirou da fase de grupos. Ele só voltaria nas oitavas de final, diante da Coreia do Sul, e encerraria sua participação contra a Croácia.

A cena dialogava com um histórico que já acompanha o atacante em Copas. Em 2014, no Brasil, Neymar foi o grande nome da Seleção até sofrer a joelhada do colombiano Zuñiga nas quartas de final. A pancada quase comprometeu sua locomoção e o retirou da semifinal contra a Alemanha. Quatro anos depois, na Rússia, voltou de uma fratura no quinto metatarso do pé direito sofrida em fevereiro e chegou ao torneio após quase três meses afastado.

Uma nova lesão, de grau 2 na panturrilha, devolveu o jogador ao centro das atenções. O temor voltou a surgir poucos dias antes da apresentação à Seleção. Neymar sentiu dores na panturrilha em 17 de maio, na véspera da convocação, durante partida do Santos contra o Coritiba, pelo Brasileirão.

Na última quarta-feira, exames no atacante confirmaram o diagnóstico de lesão grau 2 na panturrilha, mais grave do que inicialmente divulgado. O médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, indicou recuperação entre três e quatro semanas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O cenário ameaça diretamente a preparação brasileira para o Mundial. Internamente, a situação gerou desconforto enquanto a comissão técnica avalia os próximos passos. A previsão inicial aponta que Neymar só teria condições de atuar na segunda partida do Brasil na Copa, diante do Haiti, em 19 de junho. Os amistosos contra Egito e Panamá já estão descartados.

➡️ Aposte nas partidas do seu time!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Mesmo cercado por incertezas físicas, Neymar segue ocupando um espaço simbólico dentro da Seleção. A permanência do atacante no grupo durante a preparação atende também a um componente emocional importante para o elenco.