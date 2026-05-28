Flaco na lista! Relembre a última vez em que um jogador do Brasileirão defendeu a Argentina na Copa

Com a convocação do atacante Flaco López, do Palmeiras, que apareceu na lista final de Lionel Scaloni para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Argentina voltou a ter um jogador que disputa o Brasileirão depois de 20 anos. O palmeirense é o quinto jogador de um clube brasileiro a ser convocado.

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Este será o primeiro Mundial do camisa 42 do Palmeiras, que tem 25 anos, apareceu nas últimas convocações do treinador da Argentina e poderá atuar ao lado de Lionel Messi.

Antes de Flaco López, os últimos argentinos a atuarem no futebol brasileiro e serem chamados para uma edição de Copa do Mundo tinham sido o volante Mascherano e o atacante Tévez, que defendiam o Corinthians, em 2006, e foram convocados pelo técnico José Pekerman.

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Em outras duas oportunidades, outros argentinos que atuavam no Brasil foram chamados por técnicos da Argentina. A primeira vez foi em 1974, quando Roberto Perfumo atuava pelo Cruzeiro. Depois, em 2002, Sorín, também da Raposa, marcou presença naquela edição do Mundial que teria o Brasil como pentacampeão.

Titular na noite desta quinta-feira (28), contra o Junior Barranquilla, pela Copa Libertadores, no Allianz Parque, Flaco López se despede do Palmeiras no primeiro semestre, uma vez que se apresentará ao time de Lionel Scaloni nas próximas horas.

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O jogador do Palmeiras terá a companhia de Lionel Messi no setor ofensivo, que também conta com nomes como Julián Álvarez, Almada (ex-Botafogo) e Lautaro Martínez.

Foto: Arquivo pessoal / Flaco López

Convocação da Argentina para a Copa do Mundo

Goleiros

Juan Musso

Gerónimo Rulli

Emi Martínez

Defensores

1 . Leandro Balerdi 2 . Nicolás Tagliafico 3 . Gonzalo Montiel 4 . Lisandro Martínez 5 . Cuti Romero 6 . Otamendi 7 . Facundo Medina 8 . Nahuel Molina

Meias

Leandro Paredes

De Paul

Valentín Barco

Lo Celso

Exequiel Palacios

Mac Allister

Enzo Fernández

Atacantes