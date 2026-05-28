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Flaco na lista! Relembre a última vez em que um jogador do Brasileirão defendeu a Argentina na Copa

Atacante do Palmeiras participará de seu primeiro Mundial; relembre argentinos do futebol brasileiro convocados

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Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 28/05/2026
20:49
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Flaco López, atacante do Palmeiras e da Seleção Argentina
imagem cameraFlaco López durante treinamento da Seleção Argentina (Foto: Arquivo pessoal / Flaco López)
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Com a convocação do atacante Flaco López, do Palmeiras, que apareceu na lista final de Lionel Scaloni para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Argentina voltou a ter um jogador que disputa o Brasileirão depois de 20 anos. O palmeirense é o quinto jogador de um clube brasileiro a ser convocado.

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Este será o primeiro Mundial do camisa 42 do Palmeiras, que tem 25 anos, apareceu nas últimas convocações do treinador da Argentina e poderá atuar ao lado de Lionel Messi.

Antes de Flaco López, os últimos argentinos a atuarem no futebol brasileiro e serem chamados para uma edição de Copa do Mundo tinham sido o volante Mascherano e o atacante Tévez, que defendiam o Corinthians, em 2006, e foram convocados pelo técnico José Pekerman.

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Em outras duas oportunidades, outros argentinos que atuavam no Brasil foram chamados por técnicos da Argentina. A primeira vez foi em 1974, quando Roberto Perfumo atuava pelo Cruzeiro. Depois, em 2002, Sorín, também da Raposa, marcou presença naquela edição do Mundial que teria o Brasil como pentacampeão.

Titular na noite desta quinta-feira (28), contra o Junior Barranquilla, pela Copa Libertadores, no Allianz Parque, Flaco López se despede do Palmeiras no primeiro semestre, uma vez que se apresentará ao time de Lionel Scaloni nas próximas horas.

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O jogador do Palmeiras terá a companhia de Lionel Messi no setor ofensivo, que também conta com nomes como Julián ÁlvarezAlmada (ex-Botafogo) e Lautaro Martínez.

Flaco López, atacante do Palmeiras e da Seleção Argentina
Foto: Arquivo pessoal / Flaco López

Convocação da Argentina para a Copa do Mundo

Goleiros

  • Juan Musso
  • Gerónimo Rulli
  • Emi Martínez

Defensores

    1.
  1. Leandro Balerdi
    2. 2.
  2. Nicolás Tagliafico
    3. 3.
  3. Gonzalo Montiel
    4. 4.
  4. Lisandro Martínez
    5. 5.
  5. Cuti Romero
    6. 6.
  6. Otamendi
    7. 7.
  7. Facundo Medina
    8. 8.
  8. Nahuel Molina

Meias

  • Leandro Paredes
  • De Paul
  • Valentín Barco
  • Lo Celso
  • Exequiel Palacios
  • Mac Allister
  • Enzo Fernández

Atacantes

    1.
  1. Julián Álvarez
    2. 2.
  2. Messi
    3. 3.
  3. Nicolás González
    4. 4.
  4. Almada
    5. 5.
  5. Gio Simeone
    6. 6.
  6. Nico Paz
    7. 7.
  7. Flaco López
    8. 8.
  8. Lautaro Martínez

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