Flaco na lista! Relembre a última vez em que um jogador do Brasileirão defendeu a Argentina na Copa
Atacante do Palmeiras participará de seu primeiro Mundial; relembre argentinos do futebol brasileiro convocados
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Com a convocação do atacante Flaco López, do Palmeiras, que apareceu na lista final de Lionel Scaloni para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Argentina voltou a ter um jogador que disputa o Brasileirão depois de 20 anos. O palmeirense é o quinto jogador de um clube brasileiro a ser convocado.
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Este será o primeiro Mundial do camisa 42 do Palmeiras, que tem 25 anos, apareceu nas últimas convocações do treinador da Argentina e poderá atuar ao lado de Lionel Messi.
Antes de Flaco López, os últimos argentinos a atuarem no futebol brasileiro e serem chamados para uma edição de Copa do Mundo tinham sido o volante Mascherano e o atacante Tévez, que defendiam o Corinthians, em 2006, e foram convocados pelo técnico José Pekerman.
Em outras duas oportunidades, outros argentinos que atuavam no Brasil foram chamados por técnicos da Argentina. A primeira vez foi em 1974, quando Roberto Perfumo atuava pelo Cruzeiro. Depois, em 2002, Sorín, também da Raposa, marcou presença naquela edição do Mundial que teria o Brasil como pentacampeão.
Titular na noite desta quinta-feira (28), contra o Junior Barranquilla, pela Copa Libertadores, no Allianz Parque, Flaco López se despede do Palmeiras no primeiro semestre, uma vez que se apresentará ao time de Lionel Scaloni nas próximas horas.
O jogador do Palmeiras terá a companhia de Lionel Messi no setor ofensivo, que também conta com nomes como Julián Álvarez, Almada (ex-Botafogo) e Lautaro Martínez.
Convocação da Argentina para a Copa do Mundo
Goleiros
- Juan Musso
- Gerónimo Rulli
- Emi Martínez
Defensores
- Leandro Balerdi
- Nicolás Tagliafico
- Gonzalo Montiel
- Lisandro Martínez
- Cuti Romero
- Otamendi
- Facundo Medina
- Nahuel Molina
Meias
- Leandro Paredes
- De Paul
- Valentín Barco
- Lo Celso
- Exequiel Palacios
- Mac Allister
- Enzo Fernández
Atacantes
- Julián Álvarez
- Messi
- Nicolás González
- Almada
- Gio Simeone
- Nico Paz
- Flaco López
- Lautaro Martínez
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