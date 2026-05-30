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A presença maciça de jogadores com passagem pelas categorias de base da Seleção Brasileira entre os convocados para a Copa do Mundo de 2026 reforça uma estratégia que a CBF vem desenvolvendo há anos. Dos 26 escolhidos pelo técnico Carlo Ancelotti para representar o Brasil no Mundial, 22 atletas já vestiram a camisa amarelinha nas equipes inferiores. O número representa 84,61% da lista final e evidencia o peso da formação iniciada ainda na juventude.

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Entre os nomes que carregam o histórico de base da Seleção estão jogadores experientes, como Alisson, Casemiro, Neymar e Marquinhos, além de jovens promessas como Endrick e Rayan, apontados como parte da próxima geração do futebol brasileiro. Para muitos deles, a trajetória com a camisa da Seleção começou ainda muito cedo.

Alisson, Neymar e Casemiro, por exemplo, iniciaram suas histórias na Seleção em março de 2008, pela categoria Sub-16. Já Endrick e Rayan começaram a trajetória na Amarelinha em 2021, na Sub-15, e agora aparecem entre os convocados para a principal competição do futebol mundial.

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Coordenador das Seleções de Base da CBF, Branco destacou o sentimento ao ver tantos atletas formados dentro do sistema da entidade chegando próximos de disputar uma Copa do Mundo.

— A minha sensação é de orgulho e de um entendimento positivo sobre a condução do trabalho nas categorias de base. Esse alto número de jogadores entre os convocados com passagens pela base — 22 ao todo — mostra que temos uma sólida estrutura de observação e de avaliação dos atletas. Não se trata apenas de detectar talento, mas de aproveitá-lo ao máximo enquanto está na Seleção para desenvolvê-lo dentro do que imaginamos. Quanto mais tempo representando o Brasil, mais leve o atleta se sente. Digo que é acostumar-se a cantar o hino de chuteiras desde cedo — afirmou Branco.

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Lateral-esquerdo na conquista do tetra, na Copa de 1994, Branco também ressaltou que o planejamento da CBF nas categorias inferiores é feito pensando em ciclos longos, mirando o futuro da Seleção Brasileira.

— Nós trabalhamos as gerações em um planejamento que prevê, ao menos, três Copas à frente. Ou seja, Endrick e Rayan, por exemplo, são jogadores com os quais trabalhamos pensando já em 2034. Eles são exemplos de uma geração muito talentosa. Dentro da base, sempre foram referências e até pularam etapas, assim como em seus clubes. Além deles, que já vão para a primeira Copa, temos muitos outros que ainda serão importantes para o futuro da Seleção.

Além da formação, os convocados também acumulam títulos importantes com a camisa do Brasil nas categorias inferiores.

Campeões na base

Dos 26 convocados, 13 conquistaram títulos pela base da Seleção Brasileira.

Copa do Mundo Sub-20:

Danilo

Alex Sandro

Casemiro

Jogos Olímpicos

Rio 2016:

Douglas Santos

Neymar

Weverton

Marquinhos

Tóquio 2020

Bruno Guimarães

Gabriel Martinelli

Matheus Cunha

Sul-Americanos

Sub-15

Vinicius Jr.

Sub-17

Alisson

Marquinhos

Casemiro

Vinicius Jr.

Rayan

Sub-20

Danilo

Alex Sandro

Casemiro

Neymar

Rayan

Ao analisar o atual grupo convocado, é possível perceber que a experiência acumulada nas categorias inferiores foi ampla e diversa.

Rayan conquistou dois Sul-Americanos na base da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Veja as categorias pelas quais cada jogador passou

Goleiros

Alisson - Sub-16, 17, 18 e 20

Ederson - Sub-21 e 23

Weverton - Sub-23

Defensores

Alex Sandro - Sub-18, 19, 20 e 23

Bremer - não passou pela base da Seleção

Danilo - Sub-20 e 23

Douglas Santos - Sub-20, 21 e 23

Gabriel Magalhães - Sub-20 e 23

Ibañez - Sub-23

Léo Pereira - Sub-17, 20 e 21

Marquinhos - Sub-17, 21 e 23

Wesley - não passou pela base da Seleção

Meio-campistas

Bruno Guimarães - Sub-23

Casemiro - Sub-16, 17 e 20

Danilo Santos - Sub-20

Fabinho - Sub-20, 21 e 23

Lucas Paquetá - Sub-20

Atacantes

Endrick - Sub-15, 17 e 23

Gabriel Martinelli - Sub-18 e 23

Igor Thiago - não passou pela base da Seleção

Luiz Henrique - Sub-15 e 20

Matheus Cunha - Sub-20 e 23

Neymar - Sub-16, 17, 20 e 23

Raphinha - não passou pela base da Seleção

Rayan - Sub-15, 17 e 20

Vinicius Jr. - Sub-15, 17 e 20

Por fim, Branco demonstrou confiança na campanha brasileira na Copa do Mundo e destacou a maturidade dos atletas formados dentro das categorias de base da Seleção.

— Minha expectativa é sempre positiva. Antes de tudo, sou um apaixonado pela Seleção Brasileira e conheço bem o peso dessa camisa. Futebol é tudo muito rápido e dinâmico. Tudo pode acontecer em um torneio de tiro curto como a Copa. Temos uma boa mescla de experientes e jovens. Isso é bem interessante. E temos um grande treinador. O que posso dizer é que esses meninos forjados na base têm a total dimensão da importância de representar o Brasil em uma Copa do Mundo. E não vão deixar a oportunidade passar — encerrou o tetracampeão.

Paulinho coloca a medalha de ouro em Bruno Guimarães em Tóquio (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

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