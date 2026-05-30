TERESÓPOLIS - A Seleção Brasileira encerra a primeira parte da preparação para a Copa do Mundo neste sábado (30), na Granja Comary, ainda sem ter o grupo completo para o Mundial. A provável dupla titular da zaga do Brasil, Marquinhos e Gabriel Magalhães, além do atacante Gabriel Martinelli, se apresentam ao técnico Carlo Ancelotti apenas na semana que vem, já nos Estados Unidos.

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Isso porque o trio irá disputar a final da Uefa Champions League, em Budapeste, a partir das 13h (de Brasília) deste sábado. Marquinhos tentará o bicampeonato com o PSG, enquanto Magalhães e Martinelli disputam a decisão pela primeira vez, defendendo o Arsenal.

A participação deles na final do principal torneio de clubes europeu não foi mera concessão da CBF: ela está prevista no próprio regulamento da Copa do Mundo. O documento exige liberação dos atletas por parte dos clubes que disputam o torneio desde 26 de maio, mas com exceções "a quaisquer jogadores envolvidos nas partidas finais dos torneios de clubes de suas confederações (continentais) e na última rodada da fase de grupos dessas competições, até e incluindo 30 de maio de 2026", diz o texto.

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Assim, o trio não participou dos treinos na Granja Comary e nem sequer irá pisar no Brasil antes da Copa do Mundo. Marquinhos, Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães viajam direto aos Estados Unidos e se juntam à Seleção a partir de terça-feira (2 de junho), quando o Brasil desembarca em Nova Jersey.

Gabriel Martinelli joga a final da Champions e se apresenta à Seleção nos Estados Unidos (Foto: Ina Fassbender/AFP)

Tradicionalmente um dos principais jogos da temporada, a final da Champions League vai exigir bastante dos atletas. E, para uma Seleção Brasileira que já perdeu Éder Militão, Rodrygo e Estêvão por causa de lesões, o jogo é considerado de risco às vésperas da Copa do Mundo. Nessa sexta-feira (29), véspera da final europeia, Marquinhos foi perguntado sobre se poderá eventualmente "tirar o pé" em uma disputa de bola mais dura. E foi direto:

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— Estamos falando da final da Champions League, você não tem a chance de jogá-la todo ano. É muito difícil estar aqui. Há jogadores que trabalham duro e nunca chegarão à final. Nosso sentimento, nosso coração, está nesse jogo. A Copa do Mundo é extraordinária e muito importante, mas a final da Champions também é. Temos que estar focados, 100%. Quero ganhar esse título e chegar ainda mais feliz, mais confiante em fazer uma boa Copa do Mundo —, declarou o zagueiro.

A escalação dele, de Gabriel Magalhães e de Martinelli no amistoso do Brasil com o Egito, dia 6 de junho, vai depender muito do que acontecer neste sábado em Budapeste. Se não houver nenhuma intercorrência, é bem provável que Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli estejam em campo em pelo menos parte da partida do próximo sábado, em Cleveland, uma vez que será o último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo, dia 13, com o Marrocos.

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