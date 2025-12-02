Fifa propõe mudança inédita para o VAR na Copa do Mundo

A Fifa apresentou ao International Football Association Board (IFAB) a possibilidade de ampliar as intervenções do árbitro de vídeo na Copa do Mundo de 2026, incluindo a revisão de escanteios marcados de forma incorreta. A proposta foi tratada durante reunião com o órgão responsável pela regulamentação das regras do futebol.

De acordo com o jornal inglês The Telegraph, a ideia recebeu reações divididas entre os integrantes do painel técnico do IFAB. A possibilidade de adotar a revisão apenas no Mundial está em análise, já que o órgão pode conceder isenções específicas para competições de curta duração.

A iniciativa faz parte de um conjunto de medidas avaliadas para evitar erros evidentes durante o torneio. Em outubro, também foi analisada a inclusão do VAR em casos de expulsão por segundo cartão amarelo, hipótese que atualmente não permite intervenção. Segundo o jornal, essa mudança é considerada menos provável por envolver interpretação subjetiva.

Outras propostas chegaram a ser mencionadas, incluindo a alteração na regra de pênalti para tornar a bola "morta" após defesa do goleiro, eliminando a possibilidade de rebote. Essa sugestão, porém, já foi descartada.

As medidas debatidas serão analisadas novamente em 20 de janeiro de 2026, durante a reunião de negócios do IFAB. A partir daí, será definida a pauta que seguirá para votação na assembleia anual marcada para 28 de fevereiro.

Gianni Infantino, presidente da Fifa (Foto: Divulgação/Fifa)

A cerca de sete meses para o início da Copa de 2026, 42 seleções já estão classificadas para o torneio. No evento do sorteio desta semana, técnicos de todas as equipes classificadas, incluindo Carlo Ancelotti, do Brasil, são esperados. A única exceção será o Irã, que anunciou boicote ao evento devido a restrições nos pedidos de visto.

O sorteio dos grupos do próximo Mundial terá algumas restrições já definidas: México será colocado no Grupo A, Canadá no Grupo B e Estados Unidos no Grupo D. Além disso, Espanha e Argentina, líderes do ranking da Fifa, e França e Inglaterra, logo atrás, serão posicionadas em lados opostos dos playoffs caso se classifiquem em primeiro lugar nos seus grupos.

A Copa de 2026 será o maior da história, com a participação inédita de 48 seleções, formando 12 grupos — em comparação com oito na última edição.

