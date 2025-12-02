É tempo de Copa do Mundo! A sete meses da próxima edição do maior evento esportivo do planeta, os torcedores já começam a projetar quem terá a honra de levantar a taça mais desejada do futebol. Para auxiliar nessa análise, o supercomputador da "Opta" divulgou suas primeiras previsões para o torneio que será disputado neste verão na América do Norte.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A Espanha lidera as projeções, com 17% de chances de conquistar o título e tornar-se campeã do mundo pela segunda vez. O topo da lista é completado por outros dois europeus: França, (14,1%), e Inglaterra (11,8%). A primeira seleção sul-americana a aparecer é a atual campeã mundial, a Argentina, com 8,7%.

continua após a publicidade

O Brasil surge apenas na sétima posição, atrás de todos os citados, além de Alemanha e Portugal, registrando 5,6% de probabilidade. O top 10 é completado por Países Baixos (5,2%), Noruega (2,3%) e Colômbia (2%).

Espanha 🏆

No site da "Opta", a justificativa dos dados é apresentada por meio de um resumo do histórico recente dos principais concorrentes ao título e do desempenho das potências mundiais. A análise destaca especialmente a Espanha, que vem se consolidando como uma força em todas as frentes — masculina, feminina e de base — nos últimos anos, podendo ser considerada o "país do futebol" mais dominante da década, também impulsionado pela força de sua liga nacional.

continua após a publicidade

Como o foco do levantamento é a Copa do Mundo masculina, a "Opta" direciona a avaliação para a seleção comandada por Luis de la Fuente e seus feitos recentes. Confira a análise divulgada pelo portal:

— Na Eurocopa de 2024, a Espanha de Luis de la Fuente protagonizou um dos maiores sucessos em torneios internacionais da história recente. A La Roja arrasou com tudo, vencendo seis dos seus sete jogos em menos de 90 minutos e precisando apenas da prorrogação para eliminar a anfitriã Alemanha nas quartas de final. Marcaram 15 gols no torneio — quatro a mais que qualquer outra seleção — iniciou o site.

— E desde então, o time de De la Fuente não apresentou nenhuma queda de rendimento. A Espanha está invicta há 31 jogos oficiais (25 vitórias e 6 empates, excluindo disputas de pênaltis), superando a famosa sequência de 30 jogos que teve sob o comando de Vicente del Bosque entre 2010 e 2013 – uma série que rendeu à seleção tanto a Copa do Mundo quanto a Eurocopa. Quando chegar a próxima pausa internacional em março, terão passado três anos desde a última derrota da Espanha em uma partida oficial. Essa derrota ocorreu fora de casa contra a Escócia, em 28 de março de 2023, em um jogo de qualificação para o Euro 2024 (2-0) — completou.

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição!

Jogadores da Espanha comemoram a vitória sobre Inglaterra na final da Eurocopa de 2024 (Foto: Javier Soriano/AFP)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Brasil 🤔

Sobre o Brasil, a "Opta" avaliou as projeções da seleção para a Copa sob o comando de Carlo Ancelotti, considerando os últimos resultados da equipe e o longo jejum de títulos mundiais desde 2002 — período que se iguala ao vivido entre 1970 e 1994. Confira a análise completa abaixo:

— O Brasil é a única seleção a se classificar para todas as edições da Copa do Mundo, embora a Seleção tenha ficado um pouco aquém desta vez, terminando em quinto lugar nas eliminatórias. Ancelotti comandou a equipe apenas nos últimos cinco jogos da temporada, mas, em menos de oito meses no cargo, já viu a seleção sofrer derrotas surpreendentes para Bolívia e Japão, além de empates decepcionantes contra Equador e Tunísia.

— O Brasil tem decepcionado constantemente nos últimos anos, não conseguindo passar das quartas de final nas duas últimas Copas do Mundo e na Copa América de 2024, mas se existe algum técnico capaz de fazê-los render bem em um torneio eliminatório de alto nível, esse técnico é Ancelotti.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Confira a previsão do Opta para a Copa do Mundo de 2026 🌎

🥇 1. Espanha – 17.0%

🥈 2. França – 14.1%

🥉 3. Inglaterra – 11.8%

4️⃣ 4. Argentina – 8.7%

5️⃣ 5. Alemanha – 7.1%

6️⃣ 6. Portugal – 6.6%

7️⃣ 7. Brasil – 5.6%

8️⃣ 8. Holanda – 5.2%

9️⃣ 9. Noruega – 2.3%

🔟 10. Colômbia – 2.0%

1️⃣1️⃣ 11. Bélgica – 1.9%

1️⃣2️⃣ 12. Uruguai – 1.7%

1️⃣3️⃣ 13. México – 1.3%

1️⃣4️⃣ 14. Croácia – 1.1%

1️⃣5️⃣ 15. Marrocos – 1.1%

1️⃣6️⃣ 16. Equador – 1.0%

1️⃣7️⃣ 17. Japão – 0.9%

1️⃣8️⃣ 18. Estados Unidos – 0.9%

1️⃣9️⃣ 19. Suíça – 0.7%

2️⃣0️⃣ 20. Senegal – 0.6%

2️⃣1️⃣ 21. Áustria – 0.6%

2️⃣2️⃣ 22. Costa do Marfim – 0.5%

2️⃣3️⃣ 23. Canadá – 0.4%

2️⃣4️⃣ 24. Paraguai – 0.4%

2️⃣5️⃣ 25. Gana – 0.4%

2️⃣6️⃣ 26. Egito – 0.3%

2️⃣7️⃣ 27. Argélia – 0.3%

2️⃣8️⃣ 28. Coreia do Sul – 0.3%

2️⃣9️⃣ 29. Escócia – 0.2%

3️⃣0️⃣ 30. África do Sul – 0.2%

3️⃣1️⃣ 31. Austrália – 0.2%

3️⃣2️⃣ 32. Irã – 0.2%

3️⃣3️⃣ 33. Tunísia – 0.2%

3️⃣4️⃣ 34. Uzbequistão – 0.2%

3️⃣5️⃣ 35. Arábia Saudita – 0.1%

3️⃣6️⃣ 36. Nova Zelândia – 0.1%

3️⃣7️⃣ 37. Catar – 0.1%

3️⃣8️⃣ 38. Panamá – 0.1%

3️⃣9️⃣ 39. Cabo Verde – 0.1%

4️⃣0️⃣ 40. Jordânia – 0.0%

4️⃣1️⃣ 41. Curaçao – 0.0%

4️⃣2️⃣ 42. Haiti – 0.0%

❓ – Seleções da repescagem somadas – 3.7%