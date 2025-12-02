menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Brasil? Supercomputador crava 'País do Futebol' como campeão da Copa do Mundo de 2026

"Opta" apresentada tabela com as 42 seleções já classificadas acompanhada com previsões

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 02/12/2025
14:00
Taça da Copa do Mundo da Fifa (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)
imagem cameraTaça da Copa do Mundo da Fifa (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

É tempo de Copa do Mundo! A sete meses da próxima edição do maior evento esportivo do planeta, os torcedores já começam a projetar quem terá a honra de levantar a taça mais desejada do futebol. Para auxiliar nessa análise, o supercomputador da "Opta" divulgou suas primeiras previsões para o torneio que será disputado neste verão na América do Norte.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A Espanha lidera as projeções, com 17% de chances de conquistar o título e tornar-se campeã do mundo pela segunda vez. O topo da lista é completado por outros dois europeus: França, (14,1%), e Inglaterra (11,8%). A primeira seleção sul-americana a aparecer é a atual campeã mundial, a Argentina, com 8,7%.

continua após a publicidade

O Brasil surge apenas na sétima posição, atrás de todos os citados, além de Alemanha e Portugal, registrando 5,6% de probabilidade. O top 10 é completado por Países Baixos (5,2%), Noruega (2,3%) e Colômbia (2%).

Espanha 🏆

No site da "Opta", a justificativa dos dados é apresentada por meio de um resumo do histórico recente dos principais concorrentes ao título e do desempenho das potências mundiais. A análise destaca especialmente a Espanha, que vem se consolidando como uma força em todas as frentes — masculina, feminina e de base — nos últimos anos, podendo ser considerada o "país do futebol" mais dominante da década, também impulsionado pela força de sua liga nacional.

continua após a publicidade

Como o foco do levantamento é a Copa do Mundo masculina, a "Opta" direciona a avaliação para a seleção comandada por Luis de la Fuente e seus feitos recentes. Confira a análise divulgada pelo portal:

— Na Eurocopa de 2024, a Espanha de Luis de la Fuente protagonizou um dos maiores sucessos em torneios internacionais da história recente. A La Roja arrasou com tudo, vencendo seis dos seus sete jogos em menos de 90 minutos e precisando apenas da prorrogação para eliminar a anfitriã Alemanha nas quartas de final. Marcaram 15 gols no torneio — quatro a mais que qualquer outra seleção — iniciou o site.

— E desde então, o time de De la Fuente não apresentou nenhuma queda de rendimento. A Espanha está invicta há 31 jogos oficiais (25 vitórias e 6 empates, excluindo disputas de pênaltis), superando a famosa sequência de 30 jogos que teve sob o comando de Vicente del Bosque entre 2010 e 2013 – uma série que rendeu à seleção tanto a Copa do Mundo quanto a Eurocopa. Quando chegar a próxima pausa internacional em março, terão passado três anos desde a última derrota da Espanha em uma partida oficial. Essa derrota ocorreu fora de casa contra a Escócia, em 28 de março de 2023, em um jogo de qualificação para o Euro 2024 (2-0) — completou.

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição!

Copa do Mundo: jogadores da Espanha comemoram a vitória sobre Inglaterra na final da Eurocopa de 2024 (Foto: Javier Soriano/AFP)
Jogadores da Espanha comemoram a vitória sobre Inglaterra na final da Eurocopa de 2024 (Foto: Javier Soriano/AFP)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Brasil 🤔

Sobre o Brasil, a "Opta" avaliou as projeções da seleção para a Copa sob o comando de Carlo Ancelotti, considerando os últimos resultados da equipe e o longo jejum de títulos mundiais desde 2002 — período que se iguala ao vivido entre 1970 e 1994. Confira a análise completa abaixo:

— O Brasil é a única seleção a se classificar para todas as edições da Copa do Mundo, embora a Seleção tenha ficado um pouco aquém desta vez, terminando em quinto lugar nas eliminatórias. Ancelotti comandou a equipe apenas nos últimos cinco jogos da temporada, mas, em menos de oito meses no cargo, já viu a seleção sofrer derrotas surpreendentes para Bolívia e Japão, além de empates decepcionantes contra Equador e Tunísia.

— O Brasil tem decepcionado constantemente nos últimos anos, não conseguindo passar das quartas de final nas duas últimas Copas do Mundo e na Copa América de 2024, mas se existe algum técnico capaz de fazê-los render bem em um torneio eliminatório de alto nível, esse técnico é Ancelotti.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Confira a previsão do Opta para a Copa do Mundo de 2026 🌎

🥇 1. Espanha – 17.0%
🥈 2. França – 14.1%
🥉 3. Inglaterra – 11.8%
4️⃣ 4. Argentina – 8.7%
5️⃣ 5. Alemanha – 7.1%
6️⃣ 6. Portugal – 6.6%
7️⃣ 7. Brasil – 5.6%
8️⃣ 8. Holanda – 5.2%
9️⃣ 9. Noruega – 2.3%
🔟 10. Colômbia – 2.0%
1️⃣1️⃣ 11. Bélgica – 1.9%
1️⃣2️⃣ 12. Uruguai – 1.7%
1️⃣3️⃣ 13. México – 1.3%
1️⃣4️⃣ 14. Croácia – 1.1%
1️⃣5️⃣ 15. Marrocos – 1.1%
1️⃣6️⃣ 16. Equador – 1.0%
1️⃣7️⃣ 17. Japão – 0.9%
1️⃣8️⃣ 18. Estados Unidos – 0.9%
1️⃣9️⃣ 19. Suíça – 0.7%
2️⃣0️⃣ 20. Senegal – 0.6%
2️⃣1️⃣ 21. Áustria – 0.6%
2️⃣2️⃣ 22. Costa do Marfim – 0.5%
2️⃣3️⃣ 23. Canadá – 0.4%
2️⃣4️⃣ 24. Paraguai – 0.4%
2️⃣5️⃣ 25. Gana – 0.4%
2️⃣6️⃣ 26. Egito – 0.3%
2️⃣7️⃣ 27. Argélia – 0.3%
2️⃣8️⃣ 28. Coreia do Sul – 0.3%
2️⃣9️⃣ 29. Escócia – 0.2%
3️⃣0️⃣ 30. África do Sul – 0.2%
3️⃣1️⃣ 31. Austrália – 0.2%
3️⃣2️⃣ 32. Irã – 0.2%
3️⃣3️⃣ 33. Tunísia – 0.2%
3️⃣4️⃣ 34. Uzbequistão – 0.2%
3️⃣5️⃣ 35. Arábia Saudita – 0.1%
3️⃣6️⃣ 36. Nova Zelândia – 0.1%
3️⃣7️⃣ 37. Catar – 0.1%
3️⃣8️⃣ 38. Panamá – 0.1%
3️⃣9️⃣ 39. Cabo Verde – 0.1%
4️⃣0️⃣ 40. Jordânia – 0.0%
4️⃣1️⃣ 41. Curaçao – 0.0%
4️⃣2️⃣ 42. Haiti – 0.0%
❓ – Seleções da repescagem somadas – 3.7%

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias