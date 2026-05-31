Quando é o último amistoso do Brasil antes da Copa do Mundo?
Seleção se despediu do país com goleada sobre o Panamá pelo placar de 6 a 1
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A Seleção Brasileira deu show no Maracanã na noite deste domingo (31), em sua despedida do país antes da viagem para a Copa do Mundo, e goleou o Panamá pelo placar de 6 a 2. Agora, os comandados de Carlo Ancelotti viram a chave para o calendário nos Estados Unidos antes do Mundial, com amistoso marcado para o próximo sábado (6/6), em Cleveland, contra o Egito.
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Este será o último teste do Brasil antes da estreia na Copa. O Egito também se prepara de olho nos compromissos do Grupo G, contra Bélgica, Irã e Nova Zelândia.
A delegação viaja nesta segunda-feira (1) rumo aos Estados Unidos para dar início à concentração e ajustes de olho na estreia no Mundial. O primeiro compromisso do Brasil na Copa será no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.
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Veja a agenda do Brasil na Copa do Mundo:
Brasil x Marrocos
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)
🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA
Brasil x Haiti
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)
🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA
Brasil x Escócia
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)
🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA
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