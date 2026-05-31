Quando é o último amistoso do Brasil antes da Copa do Mundo?

A Seleção Brasileira deu show no Maracanã na noite deste domingo (31), em sua despedida do país antes da viagem para a Copa do Mundo, e goleou o Panamá pelo placar de 6 a 2. Agora, os comandados de Carlo Ancelotti viram a chave para o calendário nos Estados Unidos antes do Mundial, com amistoso marcado para o próximo sábado (6/6), em Cleveland, contra o Egito.

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Este será o último teste do Brasil antes da estreia na Copa. O Egito também se prepara de olho nos compromissos do Grupo G, contra Bélgica, Irã e Nova Zelândia.

A delegação viaja nesta segunda-feira (1) rumo aos Estados Unidos para dar início à concentração e ajustes de olho na estreia no Mundial. O primeiro compromisso do Brasil na Copa será no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.

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Carlo Ancelotti orientando a Seleção Brasileira (Foto: Mauro Pimental/AFP)

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Veja a agenda do Brasil na Copa do Mundo:

Brasil x Marrocos

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA

Brasil x Haiti

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA

Brasil x Escócia

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA

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