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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Quando é o último amistoso do Brasil antes da Copa do Mundo?

Seleção se despediu do país com goleada sobre o Panamá pelo placar de 6 a 1

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/05/2026
20:40
Atualizado há 4 minutos
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Jogadores do Brasil se arbaçam e comemoram gol de Igor Thiago sobre o Panamá.
imagem cameraJogadores do Brasil se arbaçam e comemoram gol de Igor Thiago sobre o Panamá (Foto: Mauro Pimentel/AFP)
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A Seleção Brasileira deu show no Maracanã na noite deste domingo (31), em sua despedida do país antes da viagem para a Copa do Mundo, e goleou o Panamá pelo placar de 6 a 2. Agora, os comandados de Carlo Ancelotti viram a chave para o calendário nos Estados Unidos antes do Mundial, com amistoso marcado para o próximo sábado (6/6), em Cleveland, contra o Egito.

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Este será o último teste do Brasil antes da estreia na Copa. O Egito também se prepara de olho nos compromissos do Grupo G, contra Bélgica, Irã e Nova Zelândia.

A delegação viaja nesta segunda-feira (1) rumo aos Estados Unidos para dar início à concentração e ajustes de olho na estreia no Mundial. O primeiro compromisso do Brasil na Copa será no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.

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Carlo Ancelotti orientando a Seleção Brasileira (Foto: Mauro Pimental/AFP)
Carlo Ancelotti orientando a Seleção Brasileira (Foto: Mauro Pimental/AFP)

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Veja a agenda do Brasil na Copa do Mundo:

Brasil x Marrocos
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)
🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA

Brasil x Haiti
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)
🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA

Brasil x Escócia
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)
🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA

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