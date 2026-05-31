Paquetá marca gol contra Panamá, e web vai abaixo: 'Titular'
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O Brasil enfrenta o Panamá no Estádio do Maracanã, neste domingo (31), em duelo válido pela primeira partida dos amistosos. O jogo da Seleção Brasileira está marcado para 18h30 (de Brasília). Vini Jr, Casemiro, Rayan, Paquetá e Igor Thiago balançaram as redes para Amarelinha, no entanto, o lance que causou grande repercussão nas redes sociais foi do do meio-campista do Flamengo.
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Confira reação em gol de Paquetá
amo mais o Paquetá doq a mim mesma— soso (@s7pyne) May 31, 2026
ISSO É LUCAS PAQUETÁ.— b4griell9 (@gvbrieIIe) May 31, 2026
Dança Gatinho, Dança !!!!— monni. (@monni_tuiteira) May 31, 2026
É Gol do Paquetá, é Mengão representando! pic.twitter.com/inKIPemmVG
Paquetá,. Endrick, Rayan e Danilo ainda serão titulares— Otorcedor (@otorcedorbr) May 31, 2026
ancelotti conseguiu ressuscitar o paquetá seremos hexa pic.twitter.com/KrMCn42b4f— beatriz (@queenofj0rdan) May 31, 2026
Histórico de jogos da Seleção Brasileira contra Panamá
O histórico entre Seleção Brasileira e Seleção do Panamá é curto, mas amplamente favorável ao Brasil. As duas equipes já se enfrentaram cinco vezes, com quatro vitórias brasileiras e um empate. A Amarelinha marcou 17 gols e sofreu apenas um, mantendo a invencibilidade no confronto.
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O primeiro duelo aconteceu em 1952, pelo Campeonato Pan-Americano, com goleada brasileira por 5 a 0. Depois vieram novas vitórias em amistosos: 5 a 0 em 2001, em Curitiba; 4 a 0 em 2014, em Goiânia, pouco antes da Copa do Mundo; e 2 a 0 em 2016, nos Estados Unidos. O único tropeço ocorreu em 2019, quando as seleções empataram por 1 a 1 no Estádio do Dragão, em Portugal, com gol de Lucas Paquetá para o Brasil.
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