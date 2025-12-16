Ausência de titular da Seleção Brasileira no Fifa The Best revolta a web: 'Um insulto'

O mundo do futebol conheceu os melhores jogadores da temporada durante a premiação do Fifa The Best 2025, realizada no Catar, nesta terça-feira (16). No entanto, após divulgarem a seleção masculina da temporada, a ausência do atacante Raphinha, do Barcelona e da Seleção Brasileira, chamou a atenção dos torcedores nas redes sociais.

Ao lado de Lamine Yamal, o atacante brasileiro foi o principal destaque do Barcelona na última temporada, sendo responsável por 34 gols e 22 assistências, em 57 jogos disputados. No entanto, após a divulgação da seleção masculina da temporada 2024/25, Raphinha acabou sobrando entre os 11 melhores do mundo.

Após a divulgação, os torcedores questionaram a decisão da Fifa. Os dois nomes que mais geraram revolta entre os internautas foram Jude Bellingham, do Real Madrid, e Cole Palmer, do Chelsea. Segundo um dos internautas, Raphinha foi injustiçado nesta premiação. Confira abaixo.

Tradução: É um insulto que Raphinha não esteja no onze ideal depois da temporada fantástica que ele teve. O que aqueles dois ingleses estão fazendo ali…?

Tradução: Raphinha, as ruas não esquecerão desta obra. Visca Barça

Tradução: Ninguém: Raphinha depois de ver a seleção dos melhores da FIFA com Yamal em vez dele.

Tradução: E quanto Raphinha e Gavi?

Peça fundamental para o PSG na conquista da Champions League, o atacante Ousmane Dembélé foi eleito o melhor jogador da temporada, pelo prêmio Fifa The Best. No futebol feminino, Aitana Bonmati, do Barcelona, ficou com o troféu.

Veja a seleção do futebol masculino eleita pelo Fifa The Best

De 2010 a 2015, a Fifa se uniu à France Football para coroar o melhor jogador do mundo em uma unificação das premiações. Porém, desde 2016, a entidade suíça e a revista francesa voltaram a realizar cerimônias separadas: a France Football voltou a realizar a Bola de Ouro e a FIFA criou o The Best. Confira a seleção da temporada, eleita pela Fifa.

1️⃣1️⃣ Onze ideal do futebol masculino

Escalação: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, William Pacho, Vigirl Van Dijk, Nuno Mendes; Vitinha, Pedri, Jude Bellingham, Cole Palmer; Lamine Yamal, Ousmane Dembélé.

