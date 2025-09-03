A Fifa divulgou nesta quarta-feira (3) o cronograma completo da venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. As entradas terão preços dinâmicos, começando a 60 dólares (cerca de R$ 327 na cotação atual) para os jogos da fase de grupos, e chegando a 6.730 dólares (R$ 37 mil) por um assento privilegiado na final do torneio. As vendas terão início no próximo dia 10.

continua após a publicidade

➡️ Brasil x Chile: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelas Eliminatórias

Os primeiros ingressos serão comercializados em regime de pré-venda e, para ter acesso a eles, é necessário se inscrever no site oficial da entidade (http://FIFA.com/tickets). Ao registrar interesse, os torcedores serão notificados sobre as datas de venda de ingressos e como funciona o processo de compra.

- Faltando apenas dez meses para o início da Copa do Mundo. estamos animados em lançar a primeira fase de vendas de ingressos para o torneio. Este é um marco monumental enquanto nos prepararmos para este evento histórico, e estamos ansiosos para receber milhões de fãs na América do Norte em junho do próximo ano - disse o Diretor de Operações da Copa do Mundo da Fifa 2026, Heimo Schirgi.

continua após a publicidade

O modelo foi utilizado nesta edição do Mundial de Clubes da Fifa, realizado também nos Estados Unidos e que teve o Chelsea como campeão. No entanto, a entidade máxima do futebol precisou diminuir o valor das entradas para conseguir encher os estádios durante as partidas. A expectativa para a Copa do Mundo de Seleções é maior e, portanto, há chance dos valores aumentarem.

➡️ Árbitro criticado por James Rodríguez apitará Brasil x Chile no Maracanã

Pré-venda

O Sorteio de pré-venda está sujeito aos Regulamentos Oficiais do Sorteio de Pré-venda divulgados no site. Os torcedores devem ter 18 anos ou mais para participar, e não é necessária nenhuma compra para participar ou ganhar.

continua após a publicidade

Os candidatos bem-sucedidos serão notificados por e-mail a partir de 29 de setembro e receberão uma data e um horário para comprar ingressos (sujeito à disponibilidade), com os horários começando em 1º de outubro.

Uma inscrição bem-sucedida no sorteio não garante que os ingressos estarão disponíveis para compra durante o horário designado. Quando as vendas de ingressos começarem, ingressos individuais para todas as 104 partidas estarão disponíveis. Além disso, ingressos específicos por estádio e ingressos específicos por seleção também estarão disponíveis.

Ingressos liberados por fases

Devido à alta demanda esperada, os ingressos para o torneio são liberados em fases, com o sorteio de pré-venda marcando a primeira fase. Outras vendas de ingressos serão lançadas nos próximos meses, dando a todos a oportunidade de se inscrever para vivenciar este torneio sem precedentes.

As fases adicionais de venda de ingressos começarão em outubro de 2025, até a partida final no domingo, 19 de julho de 2026.

Datas de pré-venda clientes Visa

10 de setembro, às 12h, a 19 de setembro, às 17h: período de aplicação para o sorteiode clientes Visa; 29 de setembro: Clientes escolhidos serão notificados por e-mail; A partir de 1° de outubro: início das compras para clientes escolhidos.

Pré-venda geral

27 a 31 de outubro: período para aplicação de sorteio; Novembro e dezembo (sem datas confirmadas): compra para os escolhidos.

Venda geral

Período de aplicação começa após o sorteio dos grupos no dia 5 de dezembro.

Mais perto do torneio, os fãs poderão comprar qualquer estoque remanescente por ordem de chegada. Mais informações através do site da Fifa.