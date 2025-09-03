menu hamburguer
Fifa divulga calendário da venda de ingressos para a Copa do Mundo; saiba como funciona

Entidade iniciará a comercialização das entradas durante o mês de setembro

Taça da Copa do Mundo Fifa
imagem cameraTaça da Copa do Mundo Fifa (Foto: Divulgação/Fifa)
IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 03/09/2025
16:47
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Fifa divulgou nesta quarta-feira (3) o cronograma completo da venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. As entradas terão preços dinâmicos, começando a 60 dólares (cerca de R$ 327 na cotação atual) para os jogos da fase de grupos, e chegando a 6.730 dólares (R$ 37 mil) por um assento privilegiado na final do torneio. As vendas terão início no próximo dia 10.

Os primeiros ingressos serão comercializados em regime de pré-venda e, para ter acesso a eles, é necessário se inscrever no site oficial da entidade (http://FIFA.com/tickets). Ao registrar interesse, os torcedores serão notificados sobre as datas de venda de ingressos e como funciona o processo de compra.

- Faltando apenas dez meses para o início da Copa do Mundo. estamos animados em lançar a primeira fase de vendas de ingressos para o torneio. Este é um marco monumental enquanto nos prepararmos para este evento histórico, e estamos ansiosos para receber milhões de fãs na América do Norte em junho do próximo ano - disse o Diretor de Operações da Copa do Mundo da Fifa 2026, Heimo Schirgi.

O modelo foi utilizado nesta edição do Mundial de Clubes da Fifa, realizado também nos Estados Unidos e que teve o Chelsea como campeão. No entanto, a entidade máxima do futebol precisou diminuir o valor das entradas para conseguir encher os estádios durante as partidas. A expectativa para a Copa do Mundo de Seleções é maior e, portanto, há chance dos valores aumentarem.

Pré-venda

O Sorteio de pré-venda está sujeito aos Regulamentos Oficiais do Sorteio de Pré-venda divulgados no site. Os torcedores devem ter 18 anos ou mais para participar, e não é necessária nenhuma compra para participar ou ganhar.

Os candidatos bem-sucedidos serão notificados por e-mail a partir de 29 de setembro e receberão uma data e um horário para comprar ingressos (sujeito à disponibilidade), com os horários começando em 1º de outubro.

Uma inscrição bem-sucedida no sorteio não garante que os ingressos estarão disponíveis para compra durante o horário designado. Quando as vendas de ingressos começarem, ingressos individuais para todas as 104 partidas estarão disponíveis. Além disso, ingressos específicos por estádio e ingressos específicos por seleção também estarão disponíveis.

Ingressos liberados por fases

Devido à alta demanda esperada, os ingressos para o torneio são liberados em fases, com o sorteio de pré-venda marcando a primeira fase. Outras vendas de ingressos serão lançadas nos próximos meses, dando a todos a oportunidade de se inscrever para vivenciar este torneio sem precedentes.

As fases adicionais de venda de ingressos começarão em outubro de 2025, até a partida final no domingo, 19 de julho de 2026.

Datas de pré-venda clientes Visa

  1. 10 de setembro, às 12h, a 19 de setembro, às 17h: período de aplicação para o sorteiode clientes Visa;
  2. 29 de setembro: Clientes escolhidos serão notificados por e-mail;
  3. A partir de 1° de outubro: início das compras para clientes escolhidos.

Pré-venda geral

  1. 27 a 31 de outubro: período para aplicação de sorteio;
  2. Novembro e dezembo (sem datas confirmadas): compra para os escolhidos.

Venda geral

  • Período de aplicação começa após o sorteio dos grupos no dia 5 de dezembro.

Mais perto do torneio, os fãs poderão comprar qualquer estoque remanescente por ordem de chegada. Mais informações através do site da Fifa.

Taça da Copa do Mundo Fifa
Taça da Copa do Mundo Fifa (Foto: Divulgação)

