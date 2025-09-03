menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

João Pedro será o ‘9’; veja escalação da Seleção contra o Chile

Carlo Ancelotti repetirá formação de sua primeira convocação, com quatro homens de ataque

João Pedro farã função de centroavante na Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
imagem cameraJoão Pedro farã função de centroavante na Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Enviado Especial
21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Enviado Especial
Dia 03/09/2025
13:34
Atualizado há 5 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

TERESÓPOLIS — O treino desta quarta-feira (3), na Granja Comary, foi o último antes do duelo com o Chile, no Maracanã, nesta quinta. Na atividade, o técnico Carlo Ancelotti definiu a escalação da Seleção que vai a campo pela penúltima rodada das Eliminatórias. O destaque vai para João Pedro, confirmado como centroavante da Seleção. Veja a escalação abaixo:

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Ancelotti responde Neymar sobre ausência na lista da Seleção: ‘Critérios físicos’

➡️ Ancelotti ganha camisas do Operário de Ponta Grossa e da Seleção de Bangladesh 

Se o atacante abriu possibilidades de atuação na equipe, Ancelotti foi além e confirmou sua posição. Ele será referência no ataque, que ainda teve ter Raphinha, Estevão e Martinelli.

— Ele pode jogar como número 10 ou como centroavante. No jogo de amanhã vai jogar como centroavante. Atrás dele tenho que pensar quem colocar, pode ser Estêvão, pode ser Raphinha também — disse Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

A escalação para enfrentar o Chile não deve ter surpresas. O esquema é o mesmo da última Data Fifa, quando o Brasil enfrentou Equador e Paraguai, mas sem Vini Jr, suspenso, e Matheus Cunha, cortado por lesão.

Veja a provável escalação da Seleção:

Ancelotti testou novamente o time com Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Gabriel Martinelli, Estevão e João Pedro.

continua após a publicidade

A Seleção Brasileira deixa Teresópolis rumo ao Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira, e ficará hospedada em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. O retorno para a Granja Comary será na tarde de sexta, para dar inicio à preparação visando o duelo com a Bolívia, dia 9, em El Alto.

Já classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil, na terceira colocação, só consegue subir uma posição na tabela das Eliminatórias. A Argentina, com dez pontos de vantagem (35 a 25), é a líder.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias