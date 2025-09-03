João Pedro será o ‘9’; veja escalação da Seleção contra o Chile

TERESÓPOLIS — O treino desta quarta-feira (3), na Granja Comary, foi o último antes do duelo com o Chile, no Maracanã, nesta quinta. Na atividade, o técnico Carlo Ancelotti definiu a escalação da Seleção que vai a campo pela penúltima rodada das Eliminatórias. O destaque vai para João Pedro, confirmado como centroavante da Seleção. Veja a escalação abaixo:

Se o atacante abriu possibilidades de atuação na equipe, Ancelotti foi além e confirmou sua posição. Ele será referência no ataque, que ainda teve ter Raphinha, Estevão e Martinelli.

— Ele pode jogar como número 10 ou como centroavante. No jogo de amanhã vai jogar como centroavante. Atrás dele tenho que pensar quem colocar, pode ser Estêvão, pode ser Raphinha também — disse Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

A escalação para enfrentar o Chile não deve ter surpresas. O esquema é o mesmo da última Data Fifa, quando o Brasil enfrentou Equador e Paraguai, mas sem Vini Jr, suspenso, e Matheus Cunha, cortado por lesão.

Veja a provável escalação da Seleção:

Ancelotti testou novamente o time com Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Gabriel Martinelli, Estevão e João Pedro.

A Seleção Brasileira deixa Teresópolis rumo ao Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira, e ficará hospedada em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. O retorno para a Granja Comary será na tarde de sexta, para dar inicio à preparação visando o duelo com a Bolívia, dia 9, em El Alto.

Já classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil, na terceira colocação, só consegue subir uma posição na tabela das Eliminatórias. A Argentina, com dez pontos de vantagem (35 a 25), é a líder.

