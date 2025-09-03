menu hamburguer
Ancelotti ganha camisas do Operário de Ponta Grossa e da Seleção de Bangladesh 

Treinador recebe homenagens após entrevista na Granja Comary, em Teresópolis

Carlo Ancelotti recebe camisa do Operário-PR (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)
Marcio Dolzan
Enviado Especial
Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Enviado Especial
Dia 03/09/2025
12:59
Atualizado há 5 minutos
TERESÓPOLIS - O técnico Carlo Ancelotti concedeu uma concorrida entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (3), na Granja Comary, em Teresópolis. Ao final, o treinador italiano ganhou de presente uma camisa do Operário-PR e outra da Seleção de Bangladesh.

A camisa do clube paranaense foi um presente do jornalista Osires Nadal, que cobre a Seleção Brasileira desde a Copa de 1970.

— O Operário é bicampeão paranaense (2015 e 2025), e é uma homenagem ao Ancelotti. Nas costas está o nome dele e o número que ele jogava na Roma. Foi uma forma de abrir as portas em termos de relacionamento humano com ele. Além disso, a nossa cidade e o nosso estado têm uma colonização muito forte de italianos, de modo especial a cidade de Ponta Grossa. Temos uma grande colônia de italianos, meus avós inclusive vieram da Itália — declarou Osires, ao Lance!.

— É uma justa homenagem a ele. Ele vai lembrar “pô, esse cara me deu uma camisa do campeão do Paraná!”

Osires Nadal disse que não chegou a convidar Carlo Ancelotti para assistir a um jogo em Ponta Grossa, mas disse que tem certeza que o treinador da Seleção Brasileira vai gostar de ir a Curitiba.

— Vai haver essa oportunidade, ele vai gostar muito, principalmente pela culinária tipicamente italiana.

Jornalista de Bangladesh entrega camisa da seleção asiática a Ancelotti

Outro camisa sui generis que Carlo Ancelotti recebeu nesta quarta-feira foi a da seleção de Bangladesh. Ela foi presenteada por Arnab Bapi, um jornalista daquele país que esteve na Granja Comary acompanhando o treino do Brasil.

Depois da coletiva, e dos presentes, o técnico comandou o último treino da Seleção antes do jogo com o Chile, nesta quinta-feira (4), pelas Eliminatórias. A partida acontece a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Carlo Ancelotti recebe camisa da seleção de Bangladesh
Carlo Ancelotti recebe camisa da seleção de Bangladesh (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

