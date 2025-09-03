Árbitro criticado por James Rodríguez apitará Brasil x Chile no Maracanã
Alexis Herrera, que esteve em Brasil x Colômbia, será o árbitro da partida
TERESPÓPOLIS - O Lance! apurou que o árbitro principal da partida entre Brasil e Chile será o venezuelano Alexis Herrera, de 35 anos. O confronto acontece nesta quinta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.
O juiz será acompanhado pelos assistentes Lubin Torrealba e Alberto Ponte, também da Venezuela. O quarto árbitro será Alejandro Velazquez. No comando do VAR estará Ángel Arteaga, com Yorman Delgado como assistente.
Árbitro foi criticado em partida da Seleção contra a Colombia
O venezuelano foi o responsável por apitar a partida entre Brasil e Colômbia, em março deste ano, que terminou com vitória brasileira por 2 a 1. Após o jogo, o colombiano James Rodríguez fez duras críticas à atuação do árbitro, insinuando favorecimento à Seleção Brasileira.
— Tivemos chances e o árbitro nos condicionou um pouco, apitando qualquer falta a favor deles. Não vejo como eles poderiam ter vencido, um empate teria sido mais justo — declarou o camisa 10 colombiano, visivelmente incomodado.
James também contestou os 10 minutos de acréscimo dados no segundo tempo:
— O árbitro, não sei onde ele dá 10 minutos a mais, sendo que a jogada entre 'Davo' e Becker foi no máximo 6 minutos. No final, o que ele queria, que o Brasil ganhasse? Muito ruim, é até suspeito. Quando havia dúvidas, era tudo para eles.
Confronto com cenários opostos
A partida entre Brasil e Chile coloca frente a frente seleções em momentos completamente distintos na tabela. O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo de 2026, enquanto o Chile amarga a lanterna das Eliminatórias Sul-Americanas, sem mais chances de garantir uma vaga no Mundial.
O duelo será tratado com seriedade pela comissão técnica da Seleção Brasileira, que busca manter o bom momento e testar alternativas para o grupo que irá à Copa do Mundo.
Já o Chile tentará ao menos encerrar sua campanha com dignidade, evitando uma derrota no Maracanã que consolidaria a má fase da seleção nos últimos ciclos.
