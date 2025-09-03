menu hamburguer
Brasil x Chile: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelas Eliminatórias

Equipes se enfrentam pela 17ª rodadas das Eliminatórias

imagem cameraFoto: Arte/Lance!
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 03/09/2025
09:00
Atualizado há 1 minutos
Brasil e Chile se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O confronto, válido pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa, terá transmissão da TV Globo e Sportv. 

➡️ Clique para assistir no Sportv

➡️ Árbitro criticado por James Rodríguez apitará Brasil x Chile no Maracanã

Ficha do jogo

escudo brasil
BRA
escudo chile
CHI
ELIMINATÓRIAS
17ª rodada
Data e Hora
quinta-feira (4), às 21h30 (horário de Brasília)
Local
Estádio do Maracanã
Árbitro
Onde assistir

A Seleção Brasileira, comandada pelo técnico Carlo Ancelotti, é a terceira colocada na tabela de classificação, com 25 pontos, e já está classificada para a próxima edição da Copa do Mundo, que terá os Estados Unidos, México e Canadá como sedes. A Seleção Chilena, por sua vez, é a lanterna, com apenas 10 pontos, e não tem mais chance de classificação.

Seleção mira segundo lugar nas Eliminatórias

Terceiro colocado na tabela das Eliminatórias — tem os mesmos 25 pontos do Equador, mas perde por 8 a 5 no saldo de gols —, o Brasil não tem mais chance de conquistar o título simbólico do qualificatório. O posto já pertence à Argentina, que soma 35. Mas, se vencer os confrontos diante de Chile e Bolívia, a equipe nacional tem boas chances de terminar na segunda colocação.

A Seleção Brasileira faz o último treino antes do confronto com os chilenos na manhã desta quarta-feira. No início da tarde, a delegação se desloca para o Rio, onde ficará concentrada para o jogo da quinta, no Maracanã. O grupo de jogadores volta a Teresópolis na sexta-feira para a sequência da preparação. Na terça-feira (9), o Brasil encerra a participação nas Eliminatórias diante da Bolívia, em El Alto.

➡️ João Pedro busca nova marca no Maracanã, agora pela Seleção

Ficha Técnica:

BRASIL X CHILE - 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

📆 Data e horário: quinta-feira (4), às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro);
📺 Onde assistir: TV Globo e SporTV (Clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️ Árbitro: Alexis Herrera (VEN);
🚩 Auxiliares não divulgados;
🖥️ VAR: não divulgado.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)
Alisson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Wendell, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Raphinha, João Pedro e Matheus Cunha.

CHILE (Técnico: Nicolás Córdova)
Brayan Cortés, Hormazábal, Igor Lichnovsky, Kuscevic, Suazo, Echeverría, Marcelino Núñez, Osorio, Assadi, Cepeda e Alexis Sánchez

➡️ESPECIAL - O dia em que a Seleção de 1970 empatou com o Bangu em Moça Bonita

Seleção Brasileira em treino na Granja Comary (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
