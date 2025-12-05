Sorteio da Copa do Mundo frustra plano especial da Seleção Brasileira
Rodrigo Caetano falou do desejo da CBF antes da definição
O sorteio da Copa do Mundo de 2026 está em andamento em Washington, mas a Seleção Brasileira já conhece parte de seu destino: o time de Carlo Ancelotti foi colocado no Grupo C, ficando fora justamente do Grupo G, considerado internamente o mais conveniente pela localização dos jogos — todos na costa oeste da América do Norte, região vista como ideal pela comissão técnica por questões climáticas e logísticas.
Poucos minutos antes do sorteio começar, o coordenador da Seleção, Rodrigo Caetano, havia explicado por que o grupo que jogaria em Los Angeles, Seattle e Vancouver era considerado o melhor cenário para o Brasil. Mesmo assim, ele ponderou que essa preferência não dependia apenas da vontade da delegação.
— Sem dúvida. Podemos considerar como o ideal, mas a gente sabe que não depende só da nossa vontade. A gente já tem todas as bases da Fifa mapeadas e a gente vai dar continuidade nisso após o dia 6, quando saberemos a tabela e a ordem dos jogos. No dia 7, pela manhã, a gente já começa a viajar – espero que pelos Estados Unidos. Cair em um grupo que vai jogar no México é pouco provável, mas pode acontecer. No dia 7 a gente começa a percorrer essas bases da Fifa.
O Brasil, ao cair no Grupo C, já sabe que será alocado em outra região do mapa da Copa. Os locais e horários das partidas ainda não foram divulgados e só serão anunciados neste sábado (6), quando a Fifa revelará a tabela completa.
A definição dos estádios é tratada como etapa crucial pelo staff da Seleção. A comissão técnica deseja minimizar deslocamentos longos e evitar extremos de temperatura, especialmente porque a primeira fase será disputada em um Mundial de 48 seleções, geograficamente espalhadas por três países — Canadá, Estados Unidos e México.
A CBF tem um planejamento pronto para iniciar visitas às bases autorizadas pela Fifa logo na manhã do dia 7, independentemente da região onde a Seleção for colocada. Caetano ressaltou que o mapeamento já foi feito e que a estratégia será ajustada imediatamente após a divulgação da tabela.
Momento do sorteio da Seleção Brasileira
Cidades sede de cada grupo
Grupo A (11 a 24 de junho): Estádio Azteca (CDMX), Akron (Guadalajara), BBVA (Monterrey) e Mercedes-Benz (Atlanta)
Grupo B (12 a 24 de junho): BMO Field (Toronto), BC Place (Vancouver), Levi's Stadium (San Francisco), SoFi Stadium (Los Angeles) e Lumen Field (Seattle)
Grupo C (13 a 24 de junho): Gillette Stadium (Boston), MetLife Stadium (Nova York), Lincoln Financial Field (Filadélfia), Mercedes-Benz (Atlanta) e Hard Rock Stadium (Miami)
Grupo D (12 a 25 de junho): SoFi Stadium (Los Angeles), BC Place (Vancouver), Lumen Field (Seattle) e Levi's Stadium (San Francisco)
Grupo E (14 a 25 de junho): Lincoln Financial Field (Filadélfia), NRG Stadium (Houston), BMO Field (Toronto), Arrowhead Stadium (Kansas City) e MetLife Stadium (Nova York)
Grupo F (14 a 25 de junho): BBVA (Monterrey), AT&T Stadium (Monterrey), NRG Stadium (Houston) e Arrowhead Stadium (Kansas City)
Grupo G (15 a 26 de junho): SoFi Stadium (Los Angeles), BC Place (Vancouver) e Lumen Field (Seattle)
Grupo H (16 a 27 de junho): Arrowhead Stadium (Kansas City), Hard Rock Stadium (Miami), NRG Stadium (Houston) e Mercedes-Benz (Atlanta)
Grupo I (17 a 28 de junho): MetLife Stadium (Nova York), Lincoln Financial Field (Filadélfia), BMO Field (Toronto) e BC Place (Vancouver)
Grupo J (16 a 27 de junho): Arrowhead Stadium (Kansas City), Levi's Stadium (San Francisco) e AT&T Stadium (Monterrey)
Grupo K (17 a 28 de junho): Akron (Guadalajara), NRG Stadium (Houston), Estádio Azteca (CDMX), Hard Rock Stadium (Miami) e Mercedes-Benz (Atlanta)
Grupo L (17 a 28 de junho): BMO Field (Toronto), AT&T Stadium (Monterrey), Gillette Stadium (Boston), MetLife Stadium (Nova York) e Lincoln Financial Field (Filadélfia)
