Globo confirma equipe principal para Copa do Mundo 2026

A TV Globo apresentou durante a transmissão do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, o seu time titular para as transmissões dos jogos da Seleção Brasileira no torneio.

O quinteto conta com o narrador Luis Roberto e os comentaristas Ana Thaís Matos, Denílson, Junior e a jogadora Cristiane Rozeira, segunda maior artilheira da história da seleção feminina, com a experiência de ter disputado quatro mundiais femininos.

time da TV Globo nos jogos da seleção na Copa do Mundo está escalado (Foto: Reprodução)

A Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026, com 48 seleções, inaugura uma nova era. O torneio terá mais jogos, mais países envolvidos e maior diversidade tática. O formato final aprovado pela FIFA prevê 12 grupos de quatro times, avançando 32 equipes para a próxima fase e adição de um jogo a mais de mata-mata: os 16 avos de final. Depois, segue normalmente com oitavas, quartas, semis e final.

Para seleções emergentes, o novo modelo de Copa do Mundo representa uma oportunidade histórica de presença no maior palco do futebol. Para as grandes potências, aumenta o desgaste físico e a exigência de elencos amplos. Para a FIFA, o Mundial se torna ainda mais global — e mais comercial.

Se o formato se consolidará ou será ajustado nos ciclos seguintes, só o tempo dirá. Mas, como sempre aconteceu desde 1930, a Copa do Mundo seguirá evoluindo. Afinal, o formato do Mundial é um espelho da evolução do próprio futebol — e 2026 será mais um capítulo dessa transformação.

Cristiane volta a comentar jogos na Globo

Essa não será a primeira experiência de Cristiane como comentarista da TV Globo. A artilheira já fez parte da cobertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio (2021) e Paris (2024), além da Copa do Mundo Feminina, em 2023.

- É um convite muito acima da média. É bem especial poder participar de uma competição magnífica e gigantesca como é a Copa do Mundo masculina, e estar cercada de grandes craques nos comentários. É uma turma peso pesado, e com certeza isso vai ficar marcado de uma maneira grandiosa na minha carreira. Estou muito feliz de representar o futebol feminino, podendo participar com a minha visão, com a maneira como eu vejo a partida. Quero agregar e ajudar muito também - avisa Cristiane.