Globo confirma equipe principal para Copa do Mundo 2026
Copa de 2026 será a maior de todos os tempos, com 48 seleções
- Matéria
- Mais Notícias
A TV Globo apresentou durante a transmissão do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, o seu time titular para as transmissões dos jogos da Seleção Brasileira no torneio.
Além da Argentina, Messi vê outras seleções favoritas ao título da Copa do Mundo
Futebol Internacional
Esposa de Arrascaeta desabafa após titulo do Flamengo: ‘Me confundiu’
Fora de Campo
Dona da CazéTV lança canal em Portugal e terá direitos de transmissão da Copa do Mundo
Lance! Biz
O quinteto conta com o narrador Luis Roberto e os comentaristas Ana Thaís Matos, Denílson, Junior e a jogadora Cristiane Rozeira, segunda maior artilheira da história da seleção feminina, com a experiência de ter disputado quatro mundiais femininos.
➡️ AO VIVO: Acompanhe o sorteio da Copa do Mundo de 2026 pelo Lance!
A Copa do Mundo 2026
A Copa do Mundo de 2026, com 48 seleções, inaugura uma nova era. O torneio terá mais jogos, mais países envolvidos e maior diversidade tática. O formato final aprovado pela FIFA prevê 12 grupos de quatro times, avançando 32 equipes para a próxima fase e adição de um jogo a mais de mata-mata: os 16 avos de final. Depois, segue normalmente com oitavas, quartas, semis e final.
Para seleções emergentes, o novo modelo de Copa do Mundo representa uma oportunidade histórica de presença no maior palco do futebol. Para as grandes potências, aumenta o desgaste físico e a exigência de elencos amplos. Para a FIFA, o Mundial se torna ainda mais global — e mais comercial.
Se o formato se consolidará ou será ajustado nos ciclos seguintes, só o tempo dirá. Mas, como sempre aconteceu desde 1930, a Copa do Mundo seguirá evoluindo. Afinal, o formato do Mundial é um espelho da evolução do próprio futebol — e 2026 será mais um capítulo dessa transformação.
📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Cristiane volta a comentar jogos na Globo
Essa não será a primeira experiência de Cristiane como comentarista da TV Globo. A artilheira já fez parte da cobertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio (2021) e Paris (2024), além da Copa do Mundo Feminina, em 2023.
- É um convite muito acima da média. É bem especial poder participar de uma competição magnífica e gigantesca como é a Copa do Mundo masculina, e estar cercada de grandes craques nos comentários. É uma turma peso pesado, e com certeza isso vai ficar marcado de uma maneira grandiosa na minha carreira. Estou muito feliz de representar o futebol feminino, podendo participar com a minha visão, com a maneira como eu vejo a partida. Quero agregar e ajudar muito também - avisa Cristiane.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias