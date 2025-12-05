Reação de Carlo Ancelotti com adversário do Brasil na Copa viraliza: 'Diz tudo'
Grupos da Copa de 2026 foram definidos nesta sexta-feira (5)
O grupo do Brasil na Copa do Mundo está definido, e a reação de Carlo Ancelotti ao descobrir um dos nossos adversários viralizou nas redes sociais. A Seleção comandada pelo italiano ficou no grupo C e vai enfrentar Marrocos, Escócia e Haiti.
Durante o sorteio do grupo do Brasil na Copa do Mundo, a câmera focou em Carlo Ancelotti justamente na hora que o Marrocos saiu como adversário. Na última Copa, a seleção africana chegou na semifinal, passando por Espanha e Portugal.
Nas redes sociais, a reação de Carlo Ancelotti ao saber do adversário do Brasil na Copa do Mundo viralizou muito. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre a reação de Carlo Ancelotti com o grupo do Brasil na Copa do Mundo
Tradução sobre Carlo Ancelotti: A cara do Ancelotti quando viu que pegou o Marrocos no grupo dizia tudo.
Tradução: A cara do Carlo Ancelotti😂
Tradução sobre Carlo Ancelotti: Quem viu a cara do Ancelotti quando viu que pegou Marrocos
Tradução: Porque o Ancelotti não sorriu?
Tradução sobre Carlo Ancelotti: Ele depois que viu que o Marrocos caiu no grupo do Brasil
Grupo do Brasil na Copa
A Copa do Mundo de 2026, com 48 seleções, inaugura uma nova era. O torneio terá mais jogos, mais países envolvidos e maior diversidade tática. O formato final aprovado pela FIFA prevê 12 grupos de quatro times, avançando 32 equipes para a próxima fase e adição de um jogo a mais de mata-mata: os 16 avos de final. Depois, segue normalmente com oitavas, quartas, semis e final. Nesta sexta-feira (5), conhecemos o grupo do Brasil de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo.
Se o formato se consolidará ou será ajustado nos ciclos seguintes, só o tempo dirá. Mas, como sempre aconteceu desde 1930, a Copa do Mundo seguirá evoluindo. Afinal, o formato do Mundial é um espelho da evolução do próprio futebol — e 2026 será mais um capítulo dessa transformação. Vale lembrar que o Brasil é o maior vencedor da Copa do Mundo, com cinco títulos.
