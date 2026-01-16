Faltam 146 dias para a Copa do Mundo: 146 jogos com seleções asiáticas

Com 146 dias para o início da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, a contagem regressiva do Lance! coincide com um número simbólico na história do torneio: até hoje, 146 partidas tiveram a participação de seleções da Ásia. Um reflexo da presença crescente do continente no cenário global do futebol.

Entre os representantes asiáticos, o Japão consolidou-se como o mais constante nas últimas décadas. Fora os anfitriões da próxima edição, os japoneses foram os primeiros a garantir vaga no Mundial de 2026, após liderarem com autoridade seu grupo nas eliminatórias da Ásia. Desde sua estreia em França 1998, a seleção nipônica marcou presença em todas as Copas e chega agora à sua oitava participação consecutiva.

O desempenho japonês vem se tornando cada vez mais competitivo. Em Catar 2022, a equipe superou Alemanha e Espanha na fase de grupos e chegou às oitavas de final, repetindo o feito alcançado em 2002, 2010 e 2018. Apesar de ainda não ter ultrapassado essa fase, o Japão soma quatro campanhas de mata-mata em sete participações, consolidando-se como a principal força asiática em Mundiais.

Já a Coreia do Sul foi a pioneira do continente na competição, estreando em Suíça 1954, em meio ao cenário difícil do pós-Guerra da Coreia. Na estreia, sofreu uma dura derrota por 9 a 0 contra a Hungria, futura vice-campeã, e encerrou o torneio com outra goleada, 7 a 0 para a Turquia. Décadas depois, o país viveria o ponto alto da sua trajetória em 2002, diante de sua torcida e da japonesa, quando chegou às semifinais.

A campanha histórica contou com vitórias marcantes: triunfo por 2 a 0 sobre a Polônia na estreia, empate com os Estados Unidos (1 a 1) e vitória sobre Portugal (1 a 0) na fase de grupos. Nas eliminatórias, os coreanos eliminaram a Itália, com gol de ouro de Ahn Jung-hwan, e superaram a Espanha nos pênaltis antes de perder por 1 a 0 para a Alemanha na semifinal. Encerraram o torneio em quarto lugar, após derrota por 3 a 2 para a Turquia, no melhor resultado da Ásia em Copas até hoje.

Outra força tradicional é o Irã, tricampeão continental e presença constante nos últimos torneios. Os iranianos já disputaram seis Copas do Mundo, mas ainda não conseguiram passar da fase de grupos. De suas 18 partidas, 11 terminaram em derrota, embora o país venha mostrando evolução e maior competitividade nas últimas edições.