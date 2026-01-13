Flamengo revela planejamento para Copa do Mundo e atenção especial com Arrascaeta

O calendário de 2026 será difrerente para o Flamengo e para os demais clubes por conta da Copa do Mundo, que acontece em junho nos Estados Unidos, Canadá e México. A competição fez com as datas ficassem mais apertadas, impactando na pré-temporada e no decorrer dela.

Ciente do tempo escasso, a comissão traçou um plano para otimizar os períodos de treinamento, mas não só. Já pensando em seus convocáveis, em especial Arrascaeta, o clube planeja um novo protocolo de exames.

— Nosso pensamento é sempre num espaço de dois jogos, mas na visão macro a gente pensa na temporada inteira. Numa temporada congestionada, a gente utiliza ferramentas do nosso dia a dia para treinar e avaliar ao mesmo tempo. Tendo essa pausa, vamos aproveitar para ver quem precisa de maior recuperação e tratamento — iniciou Diogo Linhares, preparador físico rubro-negro.

— Provavelmente a gente vai fazer como se tivessemos em uma nova temporada, conforme já conversamos. Com esse intervalo, vamos avaliar a situação de cada jogador e ai sim é possível fazermos novas avaliações e procedimentos visando um término de temporada bom como foi 2025. — complementou Fernando Sassaki, médico do clube.

Pensando nas convocações, Linhares falou sobre as diferenças de exigência e estilo de cada treinador. Explicou que essa mudança de forma de trabalhar gera uma necessidade de adaptação num curto espaço de tempo. Segundo ele, essa mudança abrupta pode gerar alguma intercorrência, por isso mantém contato com as comissões e departamentos médicos para saber o que foi feito e como. Assim, podem ajustar o trabalho.

Plano para Arrascaeta antes da Copa

Para o principal jogador do time, também há um plano especial. Camisa 10 Rubro-Negro, Arrascaeta também é peça importante para o Uruguai. Linhares elogiou os números do jogador em 2025 e comentou que estão em contato com os fisioterapeutas e preparadores da seleção uruguaia para mantê-lo na melhor forma.

— A nossa ideia é seguir com esse planejamento, entendendo cada temporada. Podemos melhorar, sabemos que é uma temporada atípica, mas a gente vai estudar para traçar a melhor estratégia para ele e todos os nossos atletas — disse Linhares.

— É um atleta experiente e ele chegou num nível de maturidade que ele se conhece. Valorizamos muito a percepção dele sobre o corpo dele e, em cima disso, as condutas são adotadas. Isso é muito mérito dele, de conseguir nos dar informações para encontrar esse ponto de equilíbrio para terminar a temporada praticamente sem lesões — completou Sassaki.

