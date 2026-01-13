Dupla do Botafogo mira destaque em 2026 para chegar à Copa do Mundo com a Seleção

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Ano de Copa do Mundo, e uma dupla de peso no elenco do Botafogo mira momentos de brilho na temporada para brigar por espaço na convocação de Carlo Ancelotti: Alex Telles, lateral-esquerdo, e Vitinho, lateral-direito. Pilares do elenco alvinegro, os jogadores miram a Seleção Brasileira novamente.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo divulga planejamento para primeiros jogos do Carioca

Para Alex Telles, a missão é praticamente uma volta por cima. O jogador, que vivia boa fase com a camisa do Sevilla, emprestado pelo Manchester United, foi cortado após a fase de grupos da Copa de 2022 devido à lesão no joelho direito, com necessidade de intervenção cirúrgica.

Telles chegou ao Botafogo no segundo semestre de 2024 vindo do Al-Nassr, da Arábia Saudita. O camisa 13, em seu período no Alvinegro, foi convocado duas vezes no fim de 2024 pelo então técnico Dorival Júnior para jogos pelas Eliminatórias, contra Chile, Peru e Uruguai, mas não foi acionado. Com Carlo Ancelotti ainda não recebeu oportunidade.

continua após a publicidade

Alex Telles é um dos ídolos da geração do Botafogo Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O lateral-direito Vitinho, por sua vez, conta com prestígio de Carlo Ancelotti. O defensor do Glorioso, também contratado no segundo semestre de 2024, foi convocado para as últimas rodadas das Eliminatórias, visando os jogos contra Chile e Bolívia, e depois para os amistosos com Coreia do Sul e Japão. Ele foi titular contra Bolívia e Coreia.

Vitinho chegou a entrar na mira do futebol europeu e do mercado da Série A do Brasileirão no fim de 2025, mas o novo técnico Martín Anselmi pediu para a diretoria alvinegra segurá-lo no elenco. A tendência é que o camisa 2 seja um dos pilares do trabalho do argentino.

continua após a publicidade

Vitinho, lateral do Botafogo, atuando pela Seleção Brasileira contra a Bolívia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Destaques da SAF do Botafogo

A dupla de laterais está na primeira prateleira de grandes jogadores que o projeto contou desde 2022, quando John Textor comprou o futebol do clube, separando da gestão do associativo. Telles e Vitinho, no mercado de jogadores da posição, beiram a média e fazem por merecer espaço com a Amarelinha.

Os jogadores devem estrear pelo Botafogo em 2026 somente na terceira rodada do Campeonato Carioca, contra o Volta Redonda, no Nilton Santos.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal!