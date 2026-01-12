TikTok e Fifa acertam acordo inédito para a Copa do Mundo; entenda
Rede social e entidade máxima do futebol firmaram parceria para várias frentes
A Fifa anunciou que a rede social TikTok será a "plataforma preferida" da entidade para a Copa do Mundo deste ano. É a primeira vez que uma empresa recebe esse status no principal torneio da entidade. A competição será disputada entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.
Pelo acordo, o TikTok passa a ser um dos principais canais de distribuição, amplificação e engajamento de conteúdo oficial da competição. A parceria inclui a criação de um hub dedicado à Copa do Mundo dentro da plataforma, reunindo vídeos, destaques, informações sobre partidas, ingressos e ações voltadas aos torcedores.
- Estamos entusiasmados em receber o TikTok. Essa parceria vai nos ajudar a compartilhar a emoção da Copa do Mundo com o maior número possível de fãs, de novas maneiras e mais próximas da ação - destacou o secretário-geral da Fifa, Mattias Grafström.
O acordo também prevê a ativação da TikTok GamePlan. A solução permitirá à Fifa e a parceiros comerciais usar formatos específicos da plataforma, como conteúdos patrocinados, filtros, adesivos e outras ferramentas interativas.
A entidade máxima do futebol vai lançar também um programa global de criadores de conteúdo. O objetivo é oferecer a influenciadores e produtores digitais acesso a coletivas de imprensa, treinos e materiais de arquivo para a produção de vídeos sobre o torneio.
- O TikTok se tornou o lugar onde os fãs vivem o esporte em tempo real. Estamos empolgados em trabalhar com a Fifa para levar a Copa do Mundo de 2026 aos nossos bilhões de usuários ao redor do mundo, conectando-os ao torneio por meio de conteúdos autênticos e criativos - completou a diretora global de parcerias esportivas do TikTok, Georgia Weir.
O contrato também envolve os detentores de direitos de transmissão, que poderão publicar clipes e momentos selecionados das partidas no TikTok, além de usar conteúdos oficiais fornecidos pela Fifa, com possibilidade de monetização via soluções publicitárias da plataforma.
O TikTok se comprometeu ainda a apoiar a proteção dos direitos de mídia da Fifa, com políticas de combate à pirataria e uso não autorizado de imagens do torneio. O acordo é válido até o fim deste ano.
