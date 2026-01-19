Europeus vão à loucura com título de Senegal na Copa Africana de Nações
Senegaleses conquistaram bicampeonato da África com vitória sobre Marrocos
O bicampeonato do Senegal na Copa Africana de Nações, no último domingo (18), repercutiu fortemente na imprensa europeia. A vitória por 1 a 0 sobre o Marrocos, em plena Rabat, foi marcada por drama, polêmica e tensão extrema, ingredientes que levaram jornais e portais do continente a classificarem a final como caótica, surreal e escandalosa.
A decisão, disputada no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, precisou da prorrogação para ser definida. No tempo regulamentar, o Marrocos teve a chance de garantir o título nos acréscimos, mas Brahim Díaz desperdiçou um pênalti, cobrado de cavadinha, no minuto 90+8. Já no tempo extra, Pape Gueye marcou o gol do título e silenciou o estádio lotado.
Grande parte da repercussão internacional se deve ao episódio que antecedeu o pênalti perdido por Brahim Díaz. Após a marcação da penalidade, os jogadores do Senegal deixaram o campo em protesto, retornando minutos depois.
Jornais ao redor da Europa reagem ao título de Senegal
O jornal espanhou "Mundo Deportivo" definiu o confronto como uma "final caótica e surreal", destacando que "os Leões de Teranga chegaram a se retirar de campo após a marcação do pênalti, que Brahim Díaz desperdiçou à la Panenka, antes de Pape Gueye decidir na prorrogação".
Já o "As", também da Espanha, estampou o termo "Senegalazo", ressaltando o impacto da derrota marroquina em casa: "Marrocos perde a Copa da África após ameaça de abandono senegalês e pênalti desperdiçado por Brahim nos acréscimos".
A "Sky Sports", da Inglaterra, foi direta ao classificar o momento decisivo como puro caos, destacando que o pênalti foi cobrado após os senegaleses deixarem o gramado em sinal de protesto.
O "Sport", da Espanha, relembrou o peso histórico da derrota para os marroquinos, que sonhavam com o título havia cinco décadas, afirmando que "Brahim negou ao Marrocos um sonho de 50 anos com um Panenka (cavadinha) falhado".
Na Itália, a "Gazzetta dello Sport" detalhou a sequência de decisões polêmicas da arbitragem, lembrando que um gol do Senegal foi anulado aos 90 minutos antes da marcação do pênalti para os donos da casa, o que inflamou ainda mais o clima da partida.
