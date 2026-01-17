Como funciona o rebaixamento no Campeonato Carioca 2026?

Com campanha abaixo do esperado nas três primeiras rodadas da Taça Guanabara, o Flamengo começa a conviver com um cenário de preocupação com um possível rebaixamento no Campeonato Carioca. O regulamento estabelece um novo grupo para definir quem cai à Série A2.

Pelo regulamento da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), os 12 clubes do Carioca são divididos em dois grupos na Taça Guanabara. Ao fim das seis rodadas, as duas equipes de pior pontuação do Grupo A e as duas de pior pontuação do Grupo B — 5º e 6º colocados de cada chave — vão para o chamado Grupo X, que define o descenso.

O Grupo X é formado por quatro equipes, posicionadas por sorteio. Os clubes se enfrentam em turno e returno, em um total de seis partidas para cada participante. Ao fim dessa fase, apenas a equipe que terminar na última colocação, considerando pontos ganhos, é rebaixada para a Série A2 do Campeonato Carioca.

O regulamento estabelece que, em caso de empate em pontos ao final do Grupo X, o desempate considera apenas os jogos disputados nessa fase. Os critérios, nesta ordem, são:

número de vitórias; saldo de gols; gols marcados; confronto direto; menor número de cartões — com cada cartão vermelho valendo o equivalente a três amarelos.

Persistindo a igualdade, o rebaixamento do Campeonato Carioca seria definido por sorteio na sede da federação.

Com metade da Taça Guanabara já disputada, o Flamengo soma apenas um ponto em três jogos, após empate com a Portuguesa, derrota para Bangu e o revés diante do Volta Redonda. O desempenho mantém o clube sob risco de terminar a primeira fase entre os últimos colocados do Grupo B, o que levaria à disputa do Grupo X e colocaria o time na rota direta da luta contra o rebaixamento, conforme previsto no regulamento da competição.

