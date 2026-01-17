menu hamburguer
Marrocos x Senegal: onde assistir, horário e escalações da final da Copa Africana de Nações

Confira todas as informações do duelo válido pela grande decisão

Rabat (MAR)
Dia 17/01/2026
16:00
Marrocos x Senegal: onde assistir pela Copa Africana de Nações (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraMarrocos x Senegal: onde assistir pela Copa Africana de Nações (Foto: Arte/Lance!)
Marrocos e Senegal se enfrentam neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat (MAR), pela grande final da Copa Africana de Nações. O duelo terá transmissão ao vivo pela, Band (TV aberta), BandSports (TV fechada), BandPlay e pelo canal Esporte na Band (YouTube).

Ficha do jogo

Marrocos Escudo Onde assistir
MAR
Escudo Senegal
SEN
Final
Copa Africana de Nações
Data e Hora
Domingo, 18 de janeiro, às 16h (de Brasília)
Local
Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat (MAR)
Árbitro
-
Assistentes
-
Var
-
Onde assistir
Band (TV aberta), BandSports (TV fechada), BandPlay e Esporte na Band (YouTube)

A seleção de Marrocos chega fortalecida pela presença de Brahim Díaz, que passou a defender o país em 2024 e tem sido decisivo na Copa Africana de Nações. O meia do Real Madrid marcou cinco dos nove gols da equipe no torneio, incluindo dois no mata-mata, participando diretamente das vitórias sobre Camarões e Tanzânia. Defensivamente, o time comandado por Walid Regragui também apresenta solidez, sem sofrer gols nas fases eliminatórias e com apenas um tento sofrido na competição, marcado por Mali na primeira fase. Marrocos, que foi semifinalista da última Copa do Mundo, estreará no Mundial de 2026 contra o Brasil, em grupo que também conta com Haiti e Escócia.

Senegal, por sua vez, distribui melhor seus gols na Copa Africana de Nações, com 12 tentos anotados por oito jogadores diferentes. Sadio Mané lidera as participações diretas, com dois gols e três assistências, enquanto Pape Gueye, Cherif Ndiaye e Nicolas Jackson também marcaram duas vezes cada. A equipe sofreu apenas dois gols no torneio, contra RD Congo na fase de grupos e diante do Sudão nas oitavas de final. No sorteio da Copa do Mundo de 2026, os senegaleses caíram em um grupo considerado difícil, ao lado de França, Noruega e um adversário vindo da repescagem intercontinental.

Tudo sobre o jogo entre Marrocos e Senegal (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA
Marrocos 🆚 Senegal
Final – Copa Africana de Nações
📆 Data e horário: domingo, 18 de janeiro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat (MAR)
👁️ Onde assistir: Band (TV aberta), BandSports (TV fechada), BandPlay e Esporte na Band (YouTube)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Marrocos (Técnico: Walid Regragui)
Bounou; Hakimi, Aguerd, Masina e Mazraoui; El Ayanaoui; Brahim Díaz, El Khannous, Saibari e Abdé; El Kaabi.

Senegal (Técnico: Pape Thiaw)
Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate e Diouf; Diarra, Idrissa Gueye e Pape Gueye; Ndiaye, Nicholas Jackson e Sadio Mané.

Brahim Díaz comemora classificação de Marrocos às semifinais da Copa Africana de Nações
Brahim Díaz comemora classificação de Marrocos na Copa Africana de Nações (Foto: Gabriel Bouys/AFP)

