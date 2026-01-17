Europeus reagem a decisão polêmica do Chelsea com Estêvão: 'Queremos saber'
Atacante ficou fora da lista de relacionados dos Blues
Contando com o apoio de sua torcida, o Chelsea derrotou o Brentford por 2 a 0, pela 22ª rodada da Premier League, neste sábado (17). No entanto, apesar do resultado positivo, os torcedores repercutiram a ausência do jovem Estêvão entre os relacionados dos Blues. O motivo ainda não foi divulgado pelo clube.
Na última quarta-feira (14), o brasileiro foi titular da equipe comandada por Liam Rosenior e atuou durante os 90 minutos no clássico contra o Arsenal. Antes do duelo, quando os Blues anunciaram a escalação, a ausência de Estêvão entre os relacionados foi motivo de repercussão, pois não havia sido divulgado o motivo do afastamento.
No entanto, após a partida, a ESPN divulgou que o atacante brasileiro ficou doente. Os sintomas são leves, mas a comissão técnica optou por deixar o jovem descansando no final de semana. Vale lembrar que, nos últimos dias, o elenco dos Blues foi atingido por uma síndrome viral, que afetou outros atletas do plantel.
Confira a reação dos torcedores do Chelsea
Tradução: Queremos saber o que realmente aconteceu com o jovem brasileiro Estevão, que não está neste jogo.
Tradução: Estêvão não está no banco?
Tradução: Precisamos muito de Estevão. Não conseguimos contratar um ponta antes do fim da janela de transferências de janeiro?
Tradução: Não vale a pena assistir ao Chelsea se Estevão não estiver em campo.
Tradução: Sem Estêvão, esse time do Chelsea é muito sem graça.
Sem Estêvão, Chelsea volta a vencer na Premier League
Com direito a gols de João Pedro e Cole Palmer, o Chelsea voltou a vencer na Premier League após cinco rodadas e assumiu a 6ª colocação, com 34 pontos somados. Na próxima quarta-feira (21), os torcedores esperam contar com Estêvão na partida contra o Pafos, pela Uefa Champions League.
