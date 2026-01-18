Europeus citam atacante do Vasco como provável na Copa do Mundo: 'Fora da caixa'

O atacante Nuno Moreira, do Vasco, passou a ser tratado como um nome possível para a Copa do Mundo pela imprensa europeia. O jornal português "A Bola" incluiu o jogador em uma lista de atletas considerados "fora da caixa", que podem surpreender na convocação do técnico Roberto Martínez para o Mundial.

Em matéria especial, o veículo destacou 20 nomes que não figuram entre as escolhas habituais da seleção de Portugal, mas que vêm atuando com regularidade em seus clubes e podem aparecer no maior palco do futebol mundial. Entre eles está o jogador cruz-maltino, que atua no Brasil e tem chamado a atenção pelo seu processo de evolução.

Roberto Martínez elogia adaptação no Brasil

O próprio Roberto Martínez já comentou publicamente sobre a possibilidade de convocar Nuno Moreira. O treinador português elogiou o período de adaptação do atleta no futebol brasileiro e deixou claro que acompanha de perto sua trajetória.

— Gostei muito do período de adaptação que ele teve, do processo que está a ter no Brasil. Acho que cresceu muito como jogador. No futuro, as portas estão sempre abertas — afirmou o espanhol.

Segundo o jornal, Martínez tem demonstrado mente aberta para observar atletas que não têm sido convocados com frequência, especialmente aqueles que atuam fora do eixo tradicional do futebol europeu.

Convocação de Nuno seria surpresa

A possível presença de Nuno Moreira em uma Copa do Mundo seria considerada surpreendente, já que o atacante nunca atuou pelas seleções de base de Portugal. Ainda assim, o bom desempenho com a camisa do Vasco o coloca no radar, principalmente pelo nível de regularidade apresentado.

De acordo com "A Bola", além do jogador cruz-maltino, outros 19 atletas — oito atuando em Portugal e os demais no exterior — aparecem como opções alternativas para Martínez, todos com o objetivo de chegar ao Mundial.

Nuno Moreira, autor do primeiro gol vascaíno na partida entre Vasco x Corinthians (Foto: ALEXANDRE BRUM/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Atuação na final da Copa do Brasil foi histórica

O Vasco ficou com o vice-campeonato da Copa do Brasil, mas o jogador entrou para a história e ganhou destaque também fora do país. O português foi um dos protagonistas da final contra o Corinthians e teve sua atuação repercutida pelo jornal português "A Bola" como "histórica".

Com o gol marcado aos 41 minutos do primeiro tempo, o meia-atacante português entrou para a história ao se tornar o primeiro jogador não sul-americano a marcar em uma final de Copa do Brasil. Este foi o 11º gol de Nuno Moreira na temporada.

