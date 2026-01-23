Faltam 139 dias para a Copa do Mundo: México fará história no Mundial 2026

A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 entra em nova fase nesta sexta-feira: faltam 139 dias para o início do maior torneio de seleções do planeta. A edição será especial sob vários aspectos — pela primeira vez, o Mundial será disputado em três países, com Estados Unidos, México e Canadá dividindo o palco do espetáculo global.

O torneio começa no dia 11 de junho, com o Estádio Azteca, na Cidade do México, recebendo a partida de abertura. A escolha é histórica: o lendário estádio se tornará o primeiro do mundo a sediar três jogos de abertura de Copas do Mundo, após ter recebido o evento nas edições de 1970 e 1986.

Com o novo Mundial, o México se tornará o primeiro país a sediar três Copas do Mundo, superando Brasil, França, Itália, Alemanha e Estados Unidos, que receberam o evento em duas ocasiões cada. A façanha consolida o país como um dos principais anfitriões da história do torneio, reforçando sua tradição e paixão pelo futebol.

Em 2026, o Azteca receberá cinco partidas no total. Além da estreia, serão três jogos da fase de grupos — incluindo o primeiro e o terceiro compromissos da seleção mexicana, uma partida da fase de 32 avos de final e uma das oitavas de final. O México disputará todos os seus jogos da fase inicial em solo nacional, com Guadalajara e Monterrey completando o trio de estádios do país no Mundial.

O Azteca é um dos templos mais icônicos do futebol mundial. Em seu gramado, Pelé, em 1970, e Diego Maradona, em 1986, levantaram a taça de campeões, consolidando o estádio na memória afetiva de torcedores de várias gerações. Foi também lá que aconteceu a semifinal entre Itália e Alemanha Ocidental, partida vencida pelos italianos por 4 a 3 na prorrogação e que entrou para a história como o "Jogo do Século".

Em 139 dias, o mundo voltará seus olhos para o mesmo estádio onde, décadas atrás, o futebol viveu alguns de seus momentos mais mágicos.