Zico exalta trio do Cruzeiro e defende convocação para a Seleção Brasileira

Um dos maiores camisas 10 da história do futebol brasileiro, Zico rasgou elogios a três jogadores do elenco do Cruzeiro e defendeu a convocação deles para a Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

Em entrevista ao jornalista Jaeci Carvalho, o ex-jogador exaltou Kaio Jorge, Matheus Pereira e Gerson. Sobre o atacante, ele foi ainda mais firme na posição de que deveria ser convocado por Carlo Ancelotti novamente.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Zico, ídolo do Flamengo, no Jogo das Estrelas (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

– Hoje, sim. Ele mereceu, pelo o que fez durante o campeonato e como ele jogou também. Porque não é só fazer gol. Tanto é que o Ancelotti convocou ele. E, uma pena que machucou (na convocação). Que ele continue assim, que pode ser um grande nome para a Seleção Brasileira – disse.

– Ele começou (com o Ancelotti) como titular. Não foi bobagem (ir para o Zenit, da Rússia). No futebol, hoje, estamos cansados de ver essa questão de mudanças, de oportunidades que aparecem. Temos sempre que respeitar. Acho que ele tomou uma decisão. Tomara que, nessa volta, ele possa voltar aquele Gerson que conhecemos no Flamengo – ressaltou.