Entenda como a Suécia saiu da lanterna do seu grupo para classificada para Copa do Mundo

A trajetória da Seleção Sueca até a Copa do Mundo de 2026 está longe de ser convencional — e passa, obrigatoriamente, por uma campanha inicial desastrosa. Na fase de grupos das Eliminatórias Europeias, a Suécia terminou na última colocação de sua chave, atrás de Suíça, Kosovo e Eslovênia. Em seis jogos, não venceu nenhum: foram apenas dois empates e quatro derrotas — desempenho que, em condições normais, eliminaria qualquer seleção sem discussão.

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Com apenas dois pontos somados, a equipe teve uma das piores campanhas entre todos os grupos, levantando fortes críticas e colocando em dúvida até mesmo o planejamento do futebol sueco.

Craque da seleção sueca, Viktor Gyokeres comemora classificação (Foto: Jonathan Nackstrand / AFP)

Como o lanterna se classificou?

A resposta está na Liga das Nações da UEFA — competição paralela que acabou sendo a "tábua de salvação" dos suecos. Antes mesmo do fracasso nas Eliminatórias, a Suécia havia sido campeã de seu grupo na Liga C, garantindo o direito de disputar a repescagem. Foi então que o cenário mudou completamente.

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Na repescagem, a seleção mostrou uma postura totalmente diferente. Primeiro, venceu a Ucrânia por 3 a 1 na semifinal. Depois, em um confronto decisivo, superou a Polônia por 3 a 2, assegurando uma das vagas restantes para o Mundial.

Suécia pode ser adversária do Brasil na Copa do Mundo

Classificada de forma improvável, a Suécia agora integra o Grupo F ao lado de Holanda, Japão e Tunísia.

O contraste chama atenção: de uma seleção que não venceu sequer um jogo na fase de grupos para uma equipe que chega à Copa após eliminar adversários importantes em confrontos diretos.

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Além disso, o caminho do torneio pode colocar a Suécia frente a frente com a Seleção Brasileira logo no primeiro mata-mata, já que os classificados do Grupo F cruzam com os do Grupo C.