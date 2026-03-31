Árbitro se lesiona em jogo decisivo da repescagem para a Copa do Mundo

O árbitro argentino Facundo Tello protagonizou uma situação incomum durante a decisão de repescagem mundial para a Copa do Mundo. O juiz deixou o campo lesionado no segundo tempo da prorrogação do confronto entre República Democrática do Congo e Jamaica, disputado nesta terça-feira (31), no Estádio de Guadalajara, no México.

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Sem condições de continuar na partida, Tello precisou ser substituído pelo quarto árbitro, também argentino, Darío Herrera. A mudança provocou uma paralisação de cerca de cinco minutos, até que o jogo fosse retomado com a nova equipe de arbitragem em campo.

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Veja o momento:

A partida vale uma vaga na Copa do Mundo de 2026 e integra o formato de repescagem organizado pela FIFA, que reúne seleções de diferentes continentes na disputa pelas últimas vagas no torneio. O duelo coloca frente a frente duas equipes que tentam voltar ao Mundial após longos períodos de ausência.

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A República Democrática do Congo, que participou pela última vez em 1974 — ainda sob o nome de Zaire —, saiu na frente durante a prorrogação, com gol do zagueiro Tuanzebe após cobrança de escanteio. Já a Jamaica, que busca sua segunda participação em Copas — a única foi em 1998 —, tentou reagir para manter vivo o sonho de classificação, no entanto, o Congo venceu e vai disputar a Copa do Mundo.

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✅ FICHA TÉCNICA

Congo 🆚 Jamaica

Repescagem Intercontinental - Copa 2026 (Final)

📆 Data e horário: terça-feira, 31 de março de 2026, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Akron, em Guadalajara (MEX)

👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada)

🕴️ Árbitro: Facundo Tello (ARG)

🚩 Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

📺 VAR: Hernan Mastrangelo (ARG)

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